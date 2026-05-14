Путин: Россия пошла по пути создания собственных технологических решений
Россия пошла по пути создания собственных технологических решений, а не копирования чужих, заявил президент России Владимир Путин. | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T15:22+0300
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия пошла по пути создания собственных технологических решений, а не копирования чужих, заявил президент России Владимир Путин. "Оправдывает себя и наша стратегическая линия, решение, которое мы приняли не так уж и давно, а именно: не копировать чужое, а задавать тенденции на рынках, осваивать новые виды конкурентной продукции, включая выпуск качественных самолетов, железнодорожной, сельхозтехники, иной техники. Создание и ускоренное внедрение промышленных роботов, цифровых платформ, автономных систем, технологий искусственного интеллекта", - сказал Путин в ходе выступления на съезде Союза машиностроителей. Юбилейный десятый съезд Союза машиностроителей России проходит в Национальном центре "Россия". В работе съезда принимают участие руководители корпораций, федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, представители деловых и профессиональных кругов.
