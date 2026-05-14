Титов объяснил, почему китайцы не пьют шампанское и другие напитки с газом
2026-05-14T02:36+0300
Титов: китайцы предпочитают тихие алкогольные и безалкогольные напитки
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Китайцы в массе своей не потребляют шампанское и газировку, предпочитая им тихие алкогольные и безалкогольные напитки, так сложилось исторически, ведь веками Китай был закрытой от всего мира страной, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.
"Китайцы отмечают новый год не только по лунному календарю, но и с 31 декабря на первое января. Правда, у них пока нет нашей замечательной новогодней традиции откупоривать шампанское под бой курантов. Они по этому случаю пьют, как правило, рисовую водку байцзю", - сказал он.
По его словам, "так сложилось исторически".
"В массе своей китайцы не потребляют газированные напитки, предпочитая им тихие, как алкогольные, так и безалкогольные. Не надо забывать, что веками Китай был достаточно закрытым от всего мира государством", - объяснил собеседник агентства.
"Но мало-помалу ситуация меняется. Во всяком случае, хлопки шампанского уже весьма часто слышны на китайских свадьбах", - добавил Титов.