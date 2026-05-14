https://1prime.ru/20260514/titov-869914530.html

Титов: Россия и Китай стали стратегическими партнерами

Титов: Россия и Китай стали стратегическими партнерами - 14.05.2026, ПРАЙМ

Титов: Россия и Китай стали стратегическими партнерами

Китай добился огромных успехов, став второй экономикой мира, при этом Россия и КНР, оставаясь друзьями, стали на сегодня стратегическими партнерами, заявил РИА... | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T07:38+0300

2026-05-14T07:38+0300

2026-05-14T07:38+0300

экономика

россия

мировая экономика

китай

кнр

москва

борис титов

владимир путин

си цзиньпин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869914530.jpg?1778733524

МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Китай добился огромных успехов, став второй экономикой мира, при этом Россия и КНР, оставаясь друзьями, стали на сегодня стратегическими партнерами, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. "За последние годы Китай добился огромных успехов, став второй экономикой мира, поэтому отношения по типу "старший брат/младший брат", характерные для связей Москвы и Пекина на протяжении десятилетий, уже в прошлом. Наши отношения развиваются. Сегодня мы, оставаясь друзьями, стали стратегическими партнерами", - сказал он. На вопрос, в чем это выражается, Титов ответил, что "во многом". "Во-первых, это видно по товарообороту между двумя державами, который стремительно достиг за последние годы рекордного уровня", - заметил собеседник агентства. "Во-вторых, по тем многочисленным культурным мероприятиям (фестивалям, выставкам, кинопоказам), что проходят чуть ли не каждый день в обеих странах. По гуманитарному обмену между учеными, медиками, деятелями культуры, спорта, студентами, коих в вузах России, кстати, обучается уже более 70 тысяч - в два раза больше, чем еще четыре года назад", - добавил председатель российской части РККДМР. При этом Титов напомнил, что за последние годы главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались более сорока раз и планируется новая их встреча. Очередной визит Путина в Китай на завершающей стадии подготовки, он будет насыщенным, заявил 12 мая журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

китай

кнр

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, китай, кнр, москва, борис титов, владимир путин, си цзиньпин