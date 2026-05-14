Титов: Россия и Китай стали стратегическими партнерами - 14.05.2026, ПРАЙМ
Титов: Россия и Китай стали стратегическими партнерами
Китай добился огромных успехов, став второй экономикой мира, при этом Россия и КНР, оставаясь друзьями, стали на сегодня стратегическими партнерами, заявил РИА... | 14.05.2026, ПРАЙМ
Титов: Россия и Китай стали стратегическими партнерами

МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Китай добился огромных успехов, став второй экономикой мира, при этом Россия и КНР, оставаясь друзьями, стали на сегодня стратегическими партнерами, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.
"За последние годы Китай добился огромных успехов, став второй экономикой мира, поэтому отношения по типу "старший брат/младший брат", характерные для связей Москвы и Пекина на протяжении десятилетий, уже в прошлом. Наши отношения развиваются. Сегодня мы, оставаясь друзьями, стали стратегическими партнерами", - сказал он.
На вопрос, в чем это выражается, Титов ответил, что "во многом".
"Во-первых, это видно по товарообороту между двумя державами, который стремительно достиг за последние годы рекордного уровня", - заметил собеседник агентства.
"Во-вторых, по тем многочисленным культурным мероприятиям (фестивалям, выставкам, кинопоказам), что проходят чуть ли не каждый день в обеих странах. По гуманитарному обмену между учеными, медиками, деятелями культуры, спорта, студентами, коих в вузах России, кстати, обучается уже более 70 тысяч - в два раза больше, чем еще четыре года назад", - добавил председатель российской части РККДМР.
При этом Титов напомнил, что за последние годы главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались более сорока раз и планируется новая их встреча.
Очередной визит Путина в Китай на завершающей стадии подготовки, он будет насыщенным, заявил 12 мая журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
 
