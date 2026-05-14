Трамп утверждает, что Китай согласился закупить 200 самолетов у Boeing
Президент США Дональд Трамп утверждает, что председатель КНР Си Цзиньпин согласился закупить 200 самолетов у Boeing в ходе переговоров в Пекине. | 14.05.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 14 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что председатель КНР Си Цзиньпин согласился закупить 200 самолетов у Boeing в ходе переговоров в Пекине. "Сегодня он согласился на одну вещь: он закажет 200 самолетов … Боинги, 200 больших самолетов", - сказал Трамп каналу Fox News. Американский лидер добавил, что компания хотела продать Китаю 150 самолетов, а получила 200. Трамп в среду, 13 мая, прилетел в Пекин с трехдневным визитом для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Трампа сопровождают руководители 16 крупнейших американских компаний, в том числе глава Tesla и SpaceX Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг, глава банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг.
