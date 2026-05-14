Аналитики выяснили, на что россияне тратили деньги на майских праздниках
2026-05-14T09:25+0300
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россияне чаще всего тратили деньги на майских праздниках в супермаркетах, кафе и на автозаправочных станциях, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости. "По данным эквайринговой сети банка, на первом месте среди традиционно самых популярных в первые и вторые майские каникулы категорий трат в зависимости от числа платежей оказались супермаркеты. Средний чек одной покупки в обозреваемый период 2026 года вырос до 1218 рублей с 894 рублей на "майских" в 2025 году", - говорится в исследовании. Там отмечается, что на втором месте – кафе и точки быстрого питания со средним чеком в 1056 рублей в 2026 году, в аналогичном периоде прошлого года он составлял 979 рублей. "Далее в зависимости от числа оплат среди традиционно самых популярных категорий трат на минувших праздниках 2026 года идут платежи на автозаправочных станциях, которые особенно актуальны на время майских путешествий по России. Средний чек одного платежа на АЗС в текущем году составил 1004 рубля, тогда как на "майских" годом ранее был 907 рублей", - уточняется в материалах. На четвертом месте – категория "развлечения", куда вошли платежи от парков аттракционов до кинотеатров. В майские каникулы 2026 года средний чек здесь составил 949 рублей, годом ранее - 715 рублей. "И, наконец, замыкают список товары для дачи, где средний чек снизился до 2248 рублей с 2376 рублей на майские праздники 2025 года", - заключается в исследовании.
