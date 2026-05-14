ЦБ назвал регионы с самым большим средним размером ипотеки в марте - 14.05.2026, ПРАЙМ
ЦБ назвал регионы с самым большим средним размером ипотеки в марте
2026-05-14T06:16+0300
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Самый большой средний размер ипотеки в марте был в Москве, Калмыкии и Московской области – 7,62 миллиона рублей, 6,83 миллиона рублей и 5,81 миллиона рублей, следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости. Следом идут Сахалинская область и Якутия, жители которых в марте брали ипотеку в среднем на 5,7 миллиона рублей и 5,34 миллиона рублей. Больше всего средний размер ипотеки за месяц взлетел в Калмыкии – на 28,4%. Заметный рост показателя был в Псковской области – на 22,4%, до 3,33 миллиона рублей, в Саратовской области – на 15,6%, до 3,78 миллиона рублей. Самый маленький средний размер ипотеки в марте был в Ингушетии, Чечне и Республике Алтай – 1,04 миллиона, 1,38 миллиона и 2,66 миллиона рублей. Жители Вологодской области брали ипотеку в среднем на 2,96 миллиона рублей, Костромской области – на 3,06 миллиона рублей. Больше всего средний размер ипотеки за месяц упал в Ингушетии – на 25,9%. Показатель в Чечене опустился на 15,4%, в Республике Алтай – на 15,1%.
