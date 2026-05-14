ЦБ сообщил о снижении объема средств, похищенных мошенниками со счетов
2026-05-14T16:53+0300
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Объем похищенных мошенниками со счетов россиян средств в первом квартале 2026 года снизился на 10,2% к четвертому кварталу 2025 года и составил 7,4 миллиарда рублей, говорится в материале Банка России "Обзор отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств". "Количество мошеннических операций, о которых клиенты заявили в банки, составило 495,8 тысяч, общий объем похищенных средств – 7,4 миллиарда рублей. При этом наблюдается снижение финансовых потерь у физических лиц – на 10,2% по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2025 года", - сказано там.
ЦБ: объем похищенных мошенниками со счетов россиян средств снизился на 10,2% в I квартале