ЦБ Белоруссии и России оценивают банковские системы стран как устойчивые
Банковские системы Белоруссии и России функционируют устойчиво, существенных рисков нет, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления...
2026-05-14T20:32+0300
МИНСК, 14 мая - ПРАЙМ. Банковские системы Белоруссии и России функционируют устойчиво, существенных рисков нет, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления Национального банка Белоруссии Александр Егоров по итогам 63-го заседания Межбанковского валютного совета центробанков двух стран. Заседание прошло в городе Святске в Гродненской области, делегации возглавляют председатель правления белорусского Нацбанка Роман Головченко и председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. "Обсудили вопросы развития непосредственно банковских секторов. Это прибыльность работы секторов, это рост активов, это наличие проблемных активов. Мы отметили, что и у нас, и в Российской Федерации устойчиво функционирует банковская система, существенных рисков нет, уровень проблемных активов находится на исторически очень низких уровнях", - сказал Егоров. Видео его заявления пресс-служба Нацбанка опубликовала в своем Telegram-канале. По словам Егорова, совет рассмотрел те вопросы, которые рассматривает с регулярностью раз в полгода, прежде всего, это вопросы денежно-кредитной политики. "Коллеги рассказали о том, что происходит у них, какая динамика инфляции, какие они принимают решения для того, чтобы инфляция приблизилась к целевому значению в Российской Федерации. Мы рассказали о тех действиях, которые осуществляет Национальный банк Республики Беларусь с точки зрения процентной политики и с точки зрения политики привлечения вкладов. Есть ряд параметров, которые определены программой социально-экономического развития на пять лет, утвержденной Белорусским народным собранием. Мы рассказали об этих показателях, какими инструментами достичь этих задач", - сказал зампред. Он сообщил, что речь шла и о регулирования деятельности криптобанков. "У нас в январе месяце был принят указ президента о криптобанках. В Российской Федерации сейчас готовится проект закона о регулировании цифровых валют. Мы обменялись последней информацией, какие подзаконные акты приняты с нашей стороны, какие новшества принимаются или планируются к принятию российской стороной. Договорились продолжить взаимодействие, в том числе в части различных аспектов учета криптовалют на балансе банков и криптобанков", - сообщил Егоров. Межбанковский валютный совет действует с 1999 года. Его задача – помогать Белоруссии и России вырабатывать согласованные решения в банковской и финансовой сферах, создавать единые условия для работы бизнеса и экономики двух стран.
