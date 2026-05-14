Поезд под названием "цены" приступил к торможению - 14.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260514/tseny-869900801.html
Поезд под названием "цены" приступил к торможению
Поезд под названием "цены" приступил к торможению - 14.05.2026, ПРАЙМ
Поезд под названием "цены" приступил к торможению
В начале мая Росстат зафиксировал нетипичное для этого времени года явление: потребительские цены не выросли, а чуть‑чуть снизились — впервые с конца августа... | 14.05.2026, ПРАЙМ
мнения аналитиков
росстат
цены
инфляция в россии
Светлана Ильяшенко
мнения аналитиков, росстат, цены, инфляция в России
Мнения аналитиков, Росстат, цены, инфляция в России
05:05 14.05.2026
 
Поезд под названием "цены" приступил к торможению

Ильяшенко объяснила, почему цены снизились впервые с августа и что будет дальше

Светлана Ильяшенко, доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова
Светлана Ильяшенко
Доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. В начале мая Росстат зафиксировал нетипичное для этого времени года явление: потребительские цены не выросли, а чуть‑чуть снизились — впервые с конца августа прошлого года. Обычно в апреле‑мае дорожает всё, что связано с окончанием запасов прошлогодних овощей и началом сезона ремонтов. Но в 2026 году картина оказалась обратной.

🥒 Овощной сдвиг и не только

Лидерами снижения стали свежие огурцы и помидоры. За одну неделю огурцы подешевели на 11,5% — с 193,7 до 171,4 рубля за килограмм, а помидоры потеряли 7,4% и опустились до 281,3 рубля. Причина проста и неожиданна: аномально тёплая весна и ввод новых теплиц привели к тому, что ранние овощи поступили в розницу на две‑три недели раньше обычного срока. Этот "овощной сдвиг" потянул за собой и другую продукцию.
Свинина за ту же неделю стала дешевле на 0,3%, сосиски — на 0,4%, варёная колбаса — на 0,5%. Куриные яйца потеряли ещё 1,0%, опустившись до 112,7 рубля за десяток. Сливочное масло, непрерывно дорожавшее с лета 2025 года, наконец развернулось: минус 0,07% до 1133,1 рубля за килограмм.
Даже непродовольственные товары внесли свой вклад в нулевую инфляцию. Телевизоры за неделю подешевели на 0,87% (до 34 005 рублей), смартфоны — на 0,38%, электропылесосы — на 0,65%. Детские кроссовки, мужские майки и даже брюки для школьников потеряли в цене от 0,2% до 0,3%.

📈 Но не везде

Было бы ошибкой считать, что дефляция наступила повсеместно. Говядина прибавила 0,2%, куры — 0,4%, мороженая рыба — 0,3%. Картофель, капуста, лук, свёкла и морковь выросли на 1–3%, потому что старый урожай ещё не вытеснен новым. Регулируемые услуги — ЖКХ, общепит, гостиницы — также подросли в цене. Однако общее число позиций с отрицательной динамикой впервые за восемь месяцев оказалось достаточным, чтобы обнулить недельный прирост.

🔍 Причины: ставка, рубль и инвестиции

Причин у такого явления несколько. Первое — жёсткая денежно‑кредитная политика. Ключевая ставка, сниженная лишь в апреле до 14,5%, почти полгода держалась на уровне 21%. Это сжало потребительский спрос — покупатели стали меньше брать кредитов и покупать технику. Второе — укрепление рубля до 75 за доллар сделало импортные комплектующие для телевизоров и смартфонов ощутимо дешевле. Третье — перепроизводство свинины, масла и яиц на российских фермах, результат трёхлетних инвестиций в агропром.

⏳ Что дальше: краткая пауза, а не долгая дефляция

Снижение, скорее всего, не будет продолжительным. Нулевая инфляция — это не начало долгой дефляции, а краткая пауза. Уже в июне начнётся ежегодная индексация тарифов ЖКХ, закончится эффект ранних овощей, и цены снова стабилизируются. Но для экономики эта пауза очень важна. Она даёт Центральному банку возможность продолжить смягчение политики, и многие аналитики ждут снижения ключевой ставки до 11–12% к концу года. А значит, кредиты станут доступнее, и инвестиционный спад, который наблюдался в 2025 году, может смениться оживлением.
Для обычных граждан главный итог прост: апрельские цены не ударили по кошельку. Реальные доходы, пусть и временно, получили поддержку. А для бюджета укрепившийся рубль и нулевая инфляция — это вызов, потому что поступления от импортных пошлин сокращаются. Но в целом ситуация остаётся контролируемой. Росстат зафиксировал не начало кризиса, а грамотный тормоз разогнавшегося ценового поезда.
Автор: Светлана Ильяшенко, кандидат экономических наук, доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

