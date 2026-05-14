Поезд под названием "цены" приступил к торможению

В начале мая Росстат зафиксировал нетипичное для этого времени года явление: потребительские цены не выросли, а чуть‑чуть снизились — впервые с конца августа...

2026-05-14T05:05+0300

МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. В начале мая Росстат зафиксировал нетипичное для этого времени года явление: потребительские цены не выросли, а чуть‑чуть снизились — впервые с конца августа прошлого года. Обычно в апреле‑мае дорожает всё, что связано с окончанием запасов прошлогодних овощей и началом сезона ремонтов. Но в 2026 году картина оказалась обратной.🥒 Овощной сдвиг и не толькоЛидерами снижения стали свежие огурцы и помидоры. За одну неделю огурцы подешевели на 11,5% — с 193,7 до 171,4 рубля за килограмм, а помидоры потеряли 7,4% и опустились до 281,3 рубля. Причина проста и неожиданна: аномально тёплая весна и ввод новых теплиц привели к тому, что ранние овощи поступили в розницу на две‑три недели раньше обычного срока. Этот "овощной сдвиг" потянул за собой и другую продукцию.Свинина за ту же неделю стала дешевле на 0,3%, сосиски — на 0,4%, варёная колбаса — на 0,5%. Куриные яйца потеряли ещё 1,0%, опустившись до 112,7 рубля за десяток. Сливочное масло, непрерывно дорожавшее с лета 2025 года, наконец развернулось: минус 0,07% до 1133,1 рубля за килограмм.Даже непродовольственные товары внесли свой вклад в нулевую инфляцию. Телевизоры за неделю подешевели на 0,87% (до 34 005 рублей), смартфоны — на 0,38%, электропылесосы — на 0,65%. Детские кроссовки, мужские майки и даже брюки для школьников потеряли в цене от 0,2% до 0,3%.📈 Но не вездеБыло бы ошибкой считать, что дефляция наступила повсеместно. Говядина прибавила 0,2%, куры — 0,4%, мороженая рыба — 0,3%. Картофель, капуста, лук, свёкла и морковь выросли на 1–3%, потому что старый урожай ещё не вытеснен новым. Регулируемые услуги — ЖКХ, общепит, гостиницы — также подросли в цене. Однако общее число позиций с отрицательной динамикой впервые за восемь месяцев оказалось достаточным, чтобы обнулить недельный прирост.🔍 Причины: ставка, рубль и инвестицииПричин у такого явления несколько. Первое — жёсткая денежно‑кредитная политика. Ключевая ставка, сниженная лишь в апреле до 14,5%, почти полгода держалась на уровне 21%. Это сжало потребительский спрос — покупатели стали меньше брать кредитов и покупать технику. Второе — укрепление рубля до 75 за доллар сделало импортные комплектующие для телевизоров и смартфонов ощутимо дешевле. Третье — перепроизводство свинины, масла и яиц на российских фермах, результат трёхлетних инвестиций в агропром.⏳ Что дальше: краткая пауза, а не долгая дефляцияСнижение, скорее всего, не будет продолжительным. Нулевая инфляция — это не начало долгой дефляции, а краткая пауза. Уже в июне начнётся ежегодная индексация тарифов ЖКХ, закончится эффект ранних овощей, и цены снова стабилизируются. Но для экономики эта пауза очень важна. Она даёт Центральному банку возможность продолжить смягчение политики, и многие аналитики ждут снижения ключевой ставки до 11–12% к концу года. А значит, кредиты станут доступнее, и инвестиционный спад, который наблюдался в 2025 году, может смениться оживлением.Для обычных граждан главный итог прост: апрельские цены не ударили по кошельку. Реальные доходы, пусть и временно, получили поддержку. А для бюджета укрепившийся рубль и нулевая инфляция — это вызов, потому что поступления от импортных пошлин сокращаются. Но в целом ситуация остаётся контролируемой. Росстат зафиксировал не начало кризиса, а грамотный тормоз разогнавшегося ценового поезда.Автор: Светлана Ильяшенко, кандидат экономических наук, доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова

Светлана Ильяшенко https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861314630_0:76:803:878_100x100_80_0_0_27dd3253f972f034c7f1b078eea89257.jpg

мнения аналитиков, росстат, цены, инфляция в россии