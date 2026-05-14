Турция и Казахстан намерены увеличить объем торговли до $15 млрд

2026-05-14T07:29+0300

АНКАРА, 14 мая - ПРАЙМ. Турция и Казахстан намерены увеличить объем двусторонней торговли до 15 миллиардов долларов на фоне визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Астану, пишет газета Türkiye. Эрдоган прибыл в Казахстан в среду. Президент Турции был торжественно встречен в аэропорту Астаны президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Самолет турецкого лидера при посадке сопровождали истребители, а улицы казахстанской столицы были украшены турецкими флагами. "Приоритетными вопросами повестки дня являются установленный между двумя странами целевой показатель объема торговли в 15 миллиардов долларов и проекты сотрудничества в сфере энергетики", - говорится в материале издания. Газета отмечает, что в ходе визита Эрдогана в Казахстан планируется подписание новых соглашений в сферах энергетики, оборонной промышленности, транспорта и торговли. Эрдоган и Токаев проведут двусторонние переговоры, а также возглавят заседание Совета высокого уровня по стратегическому сотрудничеству между Турцией и Казахстаном. Стороны намерены обсудить дальнейшее укрепление отношений в рамках "углубленного стратегического партнерства". Издание подчеркивает, что турецкие компании уже активно работают в Казахстане, прежде всего в сферах строительства, инфраструктуры, энергетики, добычи полезных ископаемых и услуг. По официальным данным, в стране действует около четырех тысяч компаний с турецким капиталом. После визита в Казахстан Эрдоган отправится в Туркестан для участия в неофициальном саммите лидеров Организация тюркских государств.

