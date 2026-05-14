"При участии Украины". В США заявили о новом военном альянсе против России
Создание Европой военного альянса с Украиной будет означать войну с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Колумбийского университета...
2026-05-14T03:40+0300
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Создание Европой военного альянса с Украиной будет означать войну с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс."После переворота в Киеве и США, и Украина были нацелены на расширение НАТО. А когда США утратили интерес к этому проекту, потому что Россия встала на защиту своих позиций и сказала: "Нет, НАТО не будет расширяться на Украину", — европейцы подхватили это как свой грандиозный проект", — заявил профессор.Вместе с тем он предостерег Евросоюз от формирования нового антироссийского блока."Теперь европейцы говорят о военном союзе при участии Украины. Но если они действительно это сделают, это будет означать войну с Россией. Это безумие. Посмотрите на карту. Украина должна быть нейтральной — и точка. Это единственный путь к миру. А европейцы отвергают это по какой то непонятной логике, но это просто безумие", — подытожил Сакс.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО рядом со своими западными границами. Альянс наращивает свои военные силы, мотивируя это необходимостью сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением присутствия НАТО в Европе. Министерство иностранных дел подчеркивало открытость к диалогу с НАТО, но на равных условиях и при отказе Запада от военного милитаризации континента.
Профессор Сакс: создание ЕС и Украиной союза против России означает войну
