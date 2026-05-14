"При участии Украины". В США заявили о новом военном альянсе против России - 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T03:40+0300
2026-05-14T03:41+0300
Профессор Сакс: создание ЕС и Украиной союза против России означает войну

МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Создание Европой военного альянса с Украиной будет означать войну с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"После переворота в Киеве и США, и Украина были нацелены на расширение НАТО. А когда США утратили интерес к этому проекту, потому что Россия встала на защиту своих позиций и сказала: "Нет, НАТО не будет расширяться на Украину", — европейцы подхватили это как свой грандиозный проект", — заявил профессор.
Вместе с тем он предостерег Евросоюз от формирования нового антироссийского блока.
"Теперь европейцы говорят о военном союзе при участии Украины. Но если они действительно это сделают, это будет означать войну с Россией. Это безумие. Посмотрите на карту. Украина должна быть нейтральной — и точка. Это единственный путь к миру. А европейцы отвергают это по какой то непонятной логике, но это просто безумие", — подытожил Сакс.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО рядом со своими западными границами. Альянс наращивает свои военные силы, мотивируя это необходимостью сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением присутствия НАТО в Европе. Министерство иностранных дел подчеркивало открытость к диалогу с НАТО, но на равных условиях и при отказе Запада от военного милитаризации континента.
