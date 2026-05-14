"Большая угроза". На Западе пришли в ярость из-за произошедшего на Украине
Украина лишена возможности прийти к мирным договоренностям с Россией по причине повсеместного взяточничества и кумовства, поделился мнением в социальной сети Х...
2026-05-14T23:04+0300
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Украина лишена возможности прийти к мирным договоренностям с Россией по причине повсеместного взяточничества и кумовства, поделился мнением в социальной сети Х финский политический деятель, представляющий партию "Альянс свободы", Армандо Мема."Коррупция представляет для Украины большую угрозу, чем Россия. Причина, по которой Украина не может достичь мирного соглашения, заключается в глубоко укоренившейся коррупции в стране. Более четырех лет конфликта должно быть достаточно, чтобы любой лидер понял, что для прекращения войны необходима дипломатия", — написал он.В течение текущей недели сотрудники НАБУ и САП инкриминировали экс-руководителю офиса Зеленского Андрею Ермаку незаконное отмывание денежных средств в размере свыше 460 миллионов гривен, которые выделялись на возведение премиальных жилых объектов на территории Киевской области. Органы правосудия наложили арест на недвижимое имущество в рамках данного разбирательства.Вслед за этим антикоррупционные структуры объявили о привлечении к делу еще шести подозреваемых. Личные данные официально не раскрываются, однако, согласно сведениям прессы, а именно издания "Страна.ua", фигурантом числится в том числе бывший вице-премьер Алексей Чернышов, подозреваемый по иному коррупционному производству. Помимо этого, в материалах фигурирует предприниматель, связанный со скандалом вокруг Миндичгейта. Как сообщается, речь идет о самом Тимуре Миндиче, который является приятелем и соратником Владимира Зеленского.Немного позже руководитель САП Александр Якименко проинформировал, что структура настаивает на заключении Ермака под стражу, затребовав при этом альтернативу в виде денежного залога на сумму 180 миллионов гривен.Прежний глава офиса Зеленского лишился своего поста в ноябре из-за масштабных коррупционных разбирательств в энергетическом секторе на Украине.
