На Западе набросились на Зеленского из-за ЧП на Украине

Экс-руководитель пресс-службы Владимира Зеленского Юлия Мендель на платформе Х выразила недовольство действиями лидера киевского режима после обнародования...

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Экс-руководитель пресс-службы Владимира Зеленского Юлия Мендель на платформе Х выразила недовольство действиями лидера киевского режима после обнародования данных о том, что сотрудники НАБУ выявили махинации коррупционного характера, к которым причастен бывший руководитель его офиса Андрей Ермак."Подчеркну, что Владимир Зеленский продолжает делать вид, что не имеет никакого отношения к господину Ермаку, который был его давним другом, шесть лет занимал пост главы администрации и до сих пор управляет многими вещами в государстве, не занимая никакой должности. И которого в большом количестве обвиняют в отмывании денег в годы конфликта. <…> Практически каждый человек, продвигаемый Зеленским на протяжении многих лет, теперь обвиняется в предполагаемой коррупции", — написала она.В течение текущей недели НАБУ и САП инкриминировали бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку незаконное отмывание денежных средств в объеме свыше 460 миллионов гривен при возведении элитных жилых комплексов в Киевской области. Органы правосудия наложили арест на объекты недвижимости в рамках данного разбирательства.Вслед за этим профильные ведомства объявили, что круг подозреваемых пополнился еще шестью лицами. Персональные данные официально не раскрываются, однако, согласно сведениям прессы, а именно издания "Страна.ua", в их числе находится прежний вице-премьер Алексей Чернышов, проходящий обвиняемым по иному уголовному производству, связанному со взяточничеством. Также среди фигурантов числится коммерсант, замешанный в скандале вокруг Миндичгейта. Как сообщается, под этим подразумевается непосредственно Тимур Миндич — приятель и соратник Владимира Зеленского.Несколько позже руководитель САП Александр Якименко проинформировал, что структура настаивает на заключении Ермака под стражу, затребовав при этом альтернативу в виде денежного залога на сумму 180 миллионов гривен.Прежний глава офиса Зеленского лишился своего поста в ноябре из-за масштабных коррупционных разбирательств в энергетическом секторе на Украине.

