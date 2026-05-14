https://1prime.ru/20260514/ukraina-869941642.html
На Западе набросились на Зеленского из-за ЧП на Украине
На Западе набросились на Зеленского из-за ЧП на Украине - 14.05.2026, ПРАЙМ
На Западе набросились на Зеленского из-за ЧП на Украине
Экс-руководитель пресс-службы Владимира Зеленского Юлия Мендель на платформе Х выразила недовольство действиями лидера киевского режима после обнародования... | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T23:07+0300
2026-05-14T23:07+0300
2026-05-14T23:07+0300
общество
мировая экономика
украина
запад
киевская область
владимир зеленский
набу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Экс-руководитель пресс-службы Владимира Зеленского Юлия Мендель на платформе Х выразила недовольство действиями лидера киевского режима после обнародования данных о том, что сотрудники НАБУ выявили махинации коррупционного характера, к которым причастен бывший руководитель его офиса Андрей Ермак."Подчеркну, что Владимир Зеленский продолжает делать вид, что не имеет никакого отношения к господину Ермаку, который был его давним другом, шесть лет занимал пост главы администрации и до сих пор управляет многими вещами в государстве, не занимая никакой должности. И которого в большом количестве обвиняют в отмывании денег в годы конфликта. <…> Практически каждый человек, продвигаемый Зеленским на протяжении многих лет, теперь обвиняется в предполагаемой коррупции", — написала она.В течение текущей недели НАБУ и САП инкриминировали бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку незаконное отмывание денежных средств в объеме свыше 460 миллионов гривен при возведении элитных жилых комплексов в Киевской области. Органы правосудия наложили арест на объекты недвижимости в рамках данного разбирательства.Вслед за этим профильные ведомства объявили, что круг подозреваемых пополнился еще шестью лицами. Персональные данные официально не раскрываются, однако, согласно сведениям прессы, а именно издания "Страна.ua", в их числе находится прежний вице-премьер Алексей Чернышов, проходящий обвиняемым по иному уголовному производству, связанному со взяточничеством. Также среди фигурантов числится коммерсант, замешанный в скандале вокруг Миндичгейта. Как сообщается, под этим подразумевается непосредственно Тимур Миндич — приятель и соратник Владимира Зеленского.Несколько позже руководитель САП Александр Якименко проинформировал, что структура настаивает на заключении Ермака под стражу, затребовав при этом альтернативу в виде денежного залога на сумму 180 миллионов гривен.Прежний глава офиса Зеленского лишился своего поста в ноябре из-за масштабных коррупционных разбирательств в энергетическом секторе на Украине.
украина
запад
киевская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_97fe5d135c3dd010eed7831508df8a44.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, украина, запад, киевская область, владимир зеленский, набу
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, Киевская область, Владимир Зеленский, НАБУ
На Западе набросились на Зеленского из-за ЧП на Украине
Мендель: Зеленский делает вид, что не имеет никакого отношения к Ермаку
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Экс-руководитель пресс-службы Владимира Зеленского Юлия Мендель на платформе Х выразила недовольство действиями лидера киевского режима после обнародования данных о том, что сотрудники НАБУ выявили махинации коррупционного характера, к которым причастен бывший руководитель его офиса Андрей Ермак.
"Подчеркну, что Владимир Зеленский продолжает делать вид, что не имеет никакого отношения к господину Ермаку, который был его давним другом, шесть лет занимал пост главы администрации и до сих пор управляет многими вещами в государстве, не занимая никакой должности. И которого в большом количестве обвиняют в отмывании денег в годы конфликта. <…> Практически каждый человек, продвигаемый Зеленским на протяжении многих лет, теперь обвиняется в предполагаемой коррупции", — написала она.
В течение текущей недели НАБУ
и САП инкриминировали бывшему главе офиса Зеленского
Андрею Ермаку незаконное отмывание денежных средств в объеме свыше 460 миллионов гривен при возведении элитных жилых комплексов в Киевской области
. Органы правосудия наложили арест на объекты недвижимости в рамках данного разбирательства.
Вслед за этим профильные ведомства объявили, что круг подозреваемых пополнился еще шестью лицами. Персональные данные официально не раскрываются, однако, согласно сведениям прессы, а именно издания "Страна.ua", в их числе находится прежний вице-премьер Алексей Чернышов, проходящий обвиняемым по иному уголовному производству, связанному со взяточничеством. Также среди фигурантов числится коммерсант, замешанный в скандале вокруг Миндичгейта. Как сообщается, под этим подразумевается непосредственно Тимур Миндич — приятель и соратник Владимира Зеленского.
Несколько позже руководитель САП Александр Якименко проинформировал, что структура настаивает на заключении Ермака под стражу, затребовав при этом альтернативу в виде денежного залога на сумму 180 миллионов гривен.
Прежний глава офиса Зеленского лишился своего поста в ноябре из-за масштабных коррупционных разбирательств в энергетическом секторе на Украине
.