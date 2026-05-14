"Освистали со всех сторон". На Западе высмеяли провал Мерца из-за Украины - 14.05.2026, ПРАЙМ
"Освистали со всех сторон". На Западе высмеяли провал Мерца из-за Украины
2026-05-14T23:36+0300
германия
фридрих мерц
ес
всу
украина
киев
владимир зеленский
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости реформ вызывают недоумение на фоне продолжающегося финансирования Украины, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала."Его освистали со всех сторон. Что именно сказал Мерц? &lt;…&gt; Свист и насмешки начались после слов о реформировании системы медицинского страхования. &lt;…&gt; Затем канцлер заговорил о пенсионной реформе &lt;…&gt; заявив, что все связано с демографией и математикой, а не с чьим-то злым умыслом", — отметил он.По словам журналиста, реакция аудитории оказалась такой резкой потому, что власти Германии вместо решения внутренних проблем продолжают выделять средства Киеву."Они хотят урезать пенсии и сократить медицинские программы, пока миллиарды долларов уходят на унитазы для Владимира Зеленского. &lt;…&gt; Вот она — историческая возможность для Германии. Да. Возможность помочь этому зеленому Гоблину приобрести еще несколько домов", — резюмировал Христофору.Во вторник канцлера Германии освистали во время выступления на съезде Объединения немецких профсоюзов (DGB), когда он говорил о мерах экономии бюджета и необходимости реформ. Недовольные выкрики и смех в зале звучали неоднократно.Во время апрельских переговоров между Мерцем и Владимиром Зеленским стороны подписали соглашения о поставках систем ПВО для ВСУ, а также согласовали документы о финансировании и производстве вооружений на сумму четыре миллиарда евро. Кроме того, 22 апреля послы стран ЕС одобрили выделение Киеву кредита на 90 миллиардов евро.
"Освистали со всех сторон". На Западе высмеяли провал Мерца из-за Украины

Христофору: заявления Мерца о реформах выглядят абсурдно из-за Киева

