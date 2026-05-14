https://1prime.ru/20260514/ukraina-869942268.html

"Освистали со всех сторон". На Западе высмеяли провал Мерца из-за Украины

"Освистали со всех сторон". На Западе высмеяли провал Мерца из-за Украины - 14.05.2026, ПРАЙМ

"Освистали со всех сторон". На Западе высмеяли провал Мерца из-за Украины

Высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости реформ вызывают недоумение на фоне продолжающегося финансирования Украины, заявил кипрский... | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T23:36+0300

2026-05-14T23:36+0300

2026-05-14T23:36+0300

германия

фридрих мерц

ес

всу

украина

киев

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857327634_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fef539db003a1071fc0325aef949e2a.jpg

МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости реформ вызывают недоумение на фоне продолжающегося финансирования Украины, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала."Его освистали со всех сторон. Что именно сказал Мерц? <…> Свист и насмешки начались после слов о реформировании системы медицинского страхования. <…> Затем канцлер заговорил о пенсионной реформе <…> заявив, что все связано с демографией и математикой, а не с чьим-то злым умыслом", — отметил он.По словам журналиста, реакция аудитории оказалась такой резкой потому, что власти Германии вместо решения внутренних проблем продолжают выделять средства Киеву."Они хотят урезать пенсии и сократить медицинские программы, пока миллиарды долларов уходят на унитазы для Владимира Зеленского. <…> Вот она — историческая возможность для Германии. Да. Возможность помочь этому зеленому Гоблину приобрести еще несколько домов", — резюмировал Христофору.Во вторник канцлера Германии освистали во время выступления на съезде Объединения немецких профсоюзов (DGB), когда он говорил о мерах экономии бюджета и необходимости реформ. Недовольные выкрики и смех в зале звучали неоднократно.Во время апрельских переговоров между Мерцем и Владимиром Зеленским стороны подписали соглашения о поставках систем ПВО для ВСУ, а также согласовали документы о финансировании и производстве вооружений на сумму четыре миллиарда евро. Кроме того, 22 апреля послы стран ЕС одобрили выделение Киеву кредита на 90 миллиардов евро.

https://1prime.ru/20260514/putin-869942009.html

https://1prime.ru/20260514/donbass-869941870.html

германия

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, фридрих мерц, ес, всу, украина, киев, владимир зеленский