https://1prime.ru/20260514/usa-869936960.html
В США цены на импортное топливо подскочили в апреле
В США цены на импортное топливо подскочили в апреле - 14.05.2026, ПРАЙМ
В США цены на импортное топливо подскочили в апреле
США в апреле пришлось закупать топливо и горюче-смазочные материалы по ценам на 16% выше, чем в марте, выяснило РИА Новости, изучив данные статслужбы США. | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T18:20+0300
2026-05-14T18:20+0300
2026-05-14T18:20+0300
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859839317_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ae26d9d529d386540a1280efafe177d3.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. США в апреле пришлось закупать топливо и горюче-смазочные материалы по ценам на 16% выше, чем в марте, выяснило РИА Новости, изучив данные статслужбы США. Так, цены на горюче-смазочные материалы в США выросли в апреле на 16%. Это самый высокий рост цен на топливо с марта 2022 года. В марте текущего года стоимость ввозимого американцами топлива выросла на 10%. При этом еще до начала конфликта на Ближнем Востоке - в январе импортное топливо и вовсе подешевело на 1,2%. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
https://1prime.ru/20260514/benzin-869935014.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859839317_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2616d37bc0bee029e610d2c490398c3f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша
В США цены на импортное топливо подскочили в апреле
Цены на импортное топливо в США подскочили на 16% в апреле