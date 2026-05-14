В США цены на импортное топливо подскочили в апреле - 14.05.2026, ПРАЙМ
В США цены на импортное топливо подскочили в апреле
США в апреле пришлось закупать топливо и горюче-смазочные материалы по ценам на 16% выше, чем в марте, выяснило РИА Новости, изучив данные статслужбы США. | 14.05.2026, ПРАЙМ
18:20 14.05.2026
 
В США цены на импортное топливо подскочили в апреле

Цены на импортное топливо в США подскочили на 16% в апреле

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Машина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. США в апреле пришлось закупать топливо и горюче-смазочные материалы по ценам на 16% выше, чем в марте, выяснило РИА Новости, изучив данные статслужбы США.
Так, цены на горюче-смазочные материалы в США выросли в апреле на 16%. Это самый высокий рост цен на топливо с марта 2022 года.
В марте текущего года стоимость ввозимого американцами топлива выросла на 10%. При этом еще до начала конфликта на Ближнем Востоке - в январе импортное топливо и вовсе подешевело на 1,2%.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
