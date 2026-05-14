Вертолет "Минога" для ВМФ получит модернизированный двигатель

2026-05-14T16:05+0300

МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Новый российский палубный вертолет "Минога" получит модернизированный двигатель ТВ7-117СТ-01, заявил гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Грачев. "Двигатель ТВ7-117СТ-01, это Ил-114, это Ми-38, это вертолет "Минога", это полностью замена (двигателю американской компании - ред.) Pratt&Whitney", - сказал Грачев на Съезде машиностроителей России в Национальном центре "Россия". Он добавил, что корпорация также активно ведет работу по "привязке" нового авиационного двигателя ПД-8 к самолету-амфибии Бе-200. В сентябре 2020 года тогдашний гендиректор холдинга "Вертолёты России" Андрей Богинский в интервью РИА Новости сообщил, что опытный образец новейшего вертолёта для ВМФ России "Минога" поднимется в воздух в 2025-2026 годах. Предполагалось, что впоследствии он сменит противолодочные вертолеты Ка-27, которые эксплуатируются уже около 45 лет.

