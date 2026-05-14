Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вертолет "Минога" для ВМФ получит модернизированный двигатель - 14.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260514/vertolet-869931806.html
Вертолет "Минога" для ВМФ получит модернизированный двигатель
Вертолет "Минога" для ВМФ получит модернизированный двигатель - 14.05.2026, ПРАЙМ
Вертолет "Минога" для ВМФ получит модернизированный двигатель
Новый российский палубный вертолет "Минога" получит модернизированный двигатель ТВ7-117СТ-01, заявил гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации... | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T16:05+0300
2026-05-14T16:05+0300
бизнес
россия
вертолеты россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0e/869931690_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_066cb1e46823598e211d45a996986a31.jpg
МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Новый российский палубный вертолет "Минога" получит модернизированный двигатель ТВ7-117СТ-01, заявил гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Грачев. "Двигатель ТВ7-117СТ-01, это Ил-114, это Ми-38, это вертолет "Минога", это полностью замена (двигателю американской компании - ред.) Pratt&amp;Whitney", - сказал Грачев на Съезде машиностроителей России в Национальном центре "Россия". Он добавил, что корпорация также активно ведет работу по "привязке" нового авиационного двигателя ПД-8 к самолету-амфибии Бе-200. В сентябре 2020 года тогдашний гендиректор холдинга "Вертолёты России" Андрей Богинский в интервью РИА Новости сообщил, что опытный образец новейшего вертолёта для ВМФ России "Минога" поднимется в воздух в 2025-2026 годах. Предполагалось, что впоследствии он сменит противолодочные вертолеты Ка-27, которые эксплуатируются уже около 45 лет.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0e/869931690_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_ac82a0eb361fb85701cecc369393f7b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, вертолеты россии
Бизнес, РОССИЯ, Вертолеты России
16:05 14.05.2026
 
Вертолет "Минога" для ВМФ получит модернизированный двигатель

Глава ОДК Грачев: вертолет "Минога" получит модернизированный двигатель ТВ7-117СТ-01

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкВертолет Ми-38-2
Вертолет Ми-38-2 - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
Вертолет Ми-38-2. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Новый российский палубный вертолет "Минога" получит модернизированный двигатель ТВ7-117СТ-01, заявил гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Грачев.
"Двигатель ТВ7-117СТ-01, это Ил-114, это Ми-38, это вертолет "Минога", это полностью замена (двигателю американской компании - ред.) Pratt&Whitney", - сказал Грачев на Съезде машиностроителей России в Национальном центре "Россия".
Он добавил, что корпорация также активно ведет работу по "привязке" нового авиационного двигателя ПД-8 к самолету-амфибии Бе-200.
В сентябре 2020 года тогдашний гендиректор холдинга "Вертолёты России" Андрей Богинский в интервью РИА Новости сообщил, что опытный образец новейшего вертолёта для ВМФ России "Минога" поднимется в воздух в 2025-2026 годах. Предполагалось, что впоследствии он сменит противолодочные вертолеты Ка-27, которые эксплуатируются уже около 45 лет.
 
БизнесРОССИЯВертолеты России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала