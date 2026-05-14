Власти Японии подтвердили рост цен на нефть и СПГ - 14.05.2026, ПРАЙМ

Власти Японии подтвердили, что рост цен на нефть и СПГ на фоне обострения ситуации вокруг Ирана может начать отражаться на тарифах на электричество в стране уже | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T06:01+0300

ТОКИО, 14 мая - ПРАЙМ. Власти Японии подтвердили, что рост цен на нефть и СПГ на фоне обострения ситуации вокруг Ирана может начать отражаться на тарифах на электричество в стране уже с июня. "В тарифных планах для домохозяйств крупных электроэнергетических компаний ожидается, что примерно с июня рост цен на импортируемое топливо постепенно начнет отражаться в тарифах на электроэнергию", - заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара. По его словам, тарифы на электричество и газ в Японии обычно формируются на основе стоимости импортируемого топлива за период от двух до четырех месяцев до этого. Кихара отметил, что правительство пока внимательно следит за динамикой цен на нефть и СПГ и их влиянием на тарифы. "Правительство и далее будет внимательно следить за ситуацией и, не исключая никаких вариантов, принимать все необходимые меры для обеспечения стабильных поставок энергии в Японию", - добавил он. Ранее телеканал NHK сообщил, что власти Японии рассматривают возможность субсидирования счетов за электричество и газ на фоне роста цен из-за обострения ситуации вокруг Ирана.

