https://1prime.ru/20260514/vlasti-869912164.html
Власти Японии подтвердили рост цен на нефть и СПГ
Власти Японии подтвердили рост цен на нефть и СПГ - 14.05.2026, ПРАЙМ
Власти Японии подтвердили рост цен на нефть и СПГ
Власти Японии подтвердили, что рост цен на нефть и СПГ на фоне обострения ситуации вокруг Ирана может начать отражаться на тарифах на электричество в стране уже | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T06:01+0300
2026-05-14T06:01+0300
2026-05-14T06:01+0300
энергетика
газ
экономика
япония
иран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869912164.jpg?1778727708
ТОКИО, 14 мая - ПРАЙМ. Власти Японии подтвердили, что рост цен на нефть и СПГ на фоне обострения ситуации вокруг Ирана может начать отражаться на тарифах на электричество в стране уже с июня.
"В тарифных планах для домохозяйств крупных электроэнергетических компаний ожидается, что примерно с июня рост цен на импортируемое топливо постепенно начнет отражаться в тарифах на электроэнергию", - заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.
По его словам, тарифы на электричество и газ в Японии обычно формируются на основе стоимости импортируемого топлива за период от двух до четырех месяцев до этого.
Кихара отметил, что правительство пока внимательно следит за динамикой цен на нефть и СПГ и их влиянием на тарифы.
"Правительство и далее будет внимательно следить за ситуацией и, не исключая никаких вариантов, принимать все необходимые меры для обеспечения стабильных поставок энергии в Японию", - добавил он.
Ранее телеканал NHK сообщил, что власти Японии рассматривают возможность субсидирования счетов за электричество и газ на фоне роста цен из-за обострения ситуации вокруг Ирана.
япония
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, япония, иран
Энергетика, Газ, Экономика, ЯПОНИЯ, ИРАН
Власти Японии подтвердили рост цен на нефть и СПГ
Власти Японии подтвердили, что рост цен на нефть и СПГ может начаться с июня
ТОКИО, 14 мая - ПРАЙМ. Власти Японии подтвердили, что рост цен на нефть и СПГ на фоне обострения ситуации вокруг Ирана может начать отражаться на тарифах на электричество в стране уже с июня.
"В тарифных планах для домохозяйств крупных электроэнергетических компаний ожидается, что примерно с июня рост цен на импортируемое топливо постепенно начнет отражаться в тарифах на электроэнергию", - заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.
По его словам, тарифы на электричество и газ в Японии обычно формируются на основе стоимости импортируемого топлива за период от двух до четырех месяцев до этого.
Кихара отметил, что правительство пока внимательно следит за динамикой цен на нефть и СПГ и их влиянием на тарифы.
"Правительство и далее будет внимательно следить за ситуацией и, не исключая никаких вариантов, принимать все необходимые меры для обеспечения стабильных поставок энергии в Японию", - добавил он.
Ранее телеканал NHK сообщил, что власти Японии рассматривают возможность субсидирования счетов за электричество и газ на фоне роста цен из-за обострения ситуации вокруг Ирана.