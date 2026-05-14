Мантуров рассказал о выручке от экспорта вооружений - 14.05.2026, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о выручке от экспорта вооружений
Выручка от экспорта российских вооружений в 2025 году составила 15 миллиардов долларов, портфель заказов предприятий ОПК сейчас находится на уровне почти 75... | 14.05.2026, ПРАЙМ
11:46 14.05.2026
 
Мантуров: выручка от экспорта вооружений в 2025 году составила 15 миллиардов долларов

МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Выручка от экспорта российских вооружений в 2025 году составила 15 миллиардов долларов, портфель заказов предприятий ОПК сейчас находится на уровне почти 75 миллиардов долларов, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Невзирая на безусловный приоритет поставок в адрес министерства обороны России, по линии военно-технического сотрудничества в 2025 году наша выручка составила 15 миллиардов долларов, а текущий портфель заказов превышает это значение почти в пять раз", - сказал Мантуров на Съезде машиностроителей России в Национальном центре "Россия".
 
