Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубио: восстановление Украины потребует не менее двух десятилетий - 14.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260514/vosstanovlenie-869911406.html
Рубио: восстановление Украины потребует не менее двух десятилетий
Рубио: восстановление Украины потребует не менее двух десятилетий - 14.05.2026, ПРАЙМ
Рубио: восстановление Украины потребует не менее двух десятилетий
Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что процесс восстановления Украины после завершения конфликта потребует не менее двух десятилетий. | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T04:58+0300
2026-05-14T04:58+0300
экономика
мировая экономика
сша
украина
рф
марко рубио
марк рубио
дональд трамп
fox news
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869911406.jpg?1778723898
ВАШИНГТОН, 14 мая - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что процесс восстановления Украины после завершения конфликта потребует не менее двух десятилетий. "Украина потратит два десятилетия на восстановление", - сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News. Госсекретарь также отметил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет, чтобы конфликт на Украине завершился. Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России. Ранее Трамп заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
сша
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, украина, рф, марко рубио, марк рубио, дональд трамп, fox news
Экономика, Мировая экономика, США, УКРАИНА, РФ, Марко Рубио, Марк Рубио, Дональд Трамп, Fox News
04:58 14.05.2026
 
Рубио: восстановление Украины потребует не менее двух десятилетий

Госсекретарь США Рубио: восстановление Украины потребует не менее двух десятилетий

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 14 мая - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что процесс восстановления Украины после завершения конфликта потребует не менее двух десятилетий.
"Украина потратит два десятилетия на восстановление", - сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News.
Госсекретарь также отметил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет, чтобы конфликт на Украине завершился.
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.
Ранее Трамп заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАУКРАИНАРФМарко РубиоМарк РубиоДональд ТрампFox News
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала