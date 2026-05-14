Ввод нового энергоблока Владивостокской ТЭЦ-2 отложили на полтора года
Ввод нового энергоблока Владивостокской ТЭЦ-2 отложили на полтора года
Энергетика, Экономика, Газ, РФ, Русгидро
00:56 14.05.2026 (обновлено: 01:22 14.05.2026)
 
Правительство отложило на полтора года срок ввода нового энергоблока Владивостокской ТЭЦ-2

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Кабмин РФ перенес на полтора года вперед срок ввода в эксплуатацию второго нового энергоблока Владивостокской ТЭЦ-2 в рамках модернизации, с 1 января 2028 года на 1 июня 2026 года, следует из распоряжения правительства.
Как говорится в сообщении компании "Русгидро", владеющей электростанцией, весь проект модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 включает замену трех турбоагрегатов (электрической мощностью 120 МВт каждый) и установку трех новых котлоагрегатов (тепловой мощностью 190 Гкал/ч каждый) взамен устаревших шести, отработавших более 40 лет. Работы по обновлению станции стартовали в 2021 году.
Первый этап успешно завершен в феврале 2024 года. Тогда был введен в эксплуатацию первый обновленный турбоагрегат мощностью 120 МВт и котлоагрегат мощностью 190 Гкал/ч. Второй этап был завершен в декабре 2025 года с опережением сроков на два года. Ранее планировалось, что второй энергоблок выйдет на оптовый рынок электроэнергии и мощности весной 2026 года после завершения всех необходимых процедур подключения и проверок.
 
