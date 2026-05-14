https://1prime.ru/20260514/vvod-869908955.html

Ввод нового энергоблока Владивостокской ТЭЦ-2 отложили на полтора года

Ввод нового энергоблока Владивостокской ТЭЦ-2 отложили на полтора года - 14.05.2026, ПРАЙМ

Ввод нового энергоблока Владивостокской ТЭЦ-2 отложили на полтора года

Кабмин РФ перенес на полтора года вперед срок ввода в эксплуатацию второго нового энергоблока Владивостокской ТЭЦ-2 в рамках модернизации, с 1 января 2028 года... | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T00:56+0300

2026-05-14T00:56+0300

2026-05-14T01:22+0300

энергетика

экономика

газ

рф

русгидро

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869908955.jpg?1778710975

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Кабмин РФ перенес на полтора года вперед срок ввода в эксплуатацию второго нового энергоблока Владивостокской ТЭЦ-2 в рамках модернизации, с 1 января 2028 года на 1 июня 2026 года, следует из распоряжения правительства. Как говорится в сообщении компании "Русгидро", владеющей электростанцией, весь проект модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 включает замену трех турбоагрегатов (электрической мощностью 120 МВт каждый) и установку трех новых котлоагрегатов (тепловой мощностью 190 Гкал/ч каждый) взамен устаревших шести, отработавших более 40 лет. Работы по обновлению станции стартовали в 2021 году. Первый этап успешно завершен в феврале 2024 года. Тогда был введен в эксплуатацию первый обновленный турбоагрегат мощностью 120 МВт и котлоагрегат мощностью 190 Гкал/ч. Второй этап был завершен в декабре 2025 года с опережением сроков на два года. Ранее планировалось, что второй энергоблок выйдет на оптовый рынок электроэнергии и мощности весной 2026 года после завершения всех необходимых процедур подключения и проверок.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, рф, русгидро