Ввод нового энергоблока Владивостокской ТЭЦ-2 отложили на полтора года
Кабмин РФ перенес на полтора года вперед срок ввода в эксплуатацию второго нового энергоблока Владивостокской ТЭЦ-2 в рамках модернизации, с 1 января 2028 года...
2026-05-14T00:56+0300
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Кабмин РФ перенес на полтора года вперед срок ввода в эксплуатацию второго нового энергоблока Владивостокской ТЭЦ-2 в рамках модернизации, с 1 января 2028 года на 1 июня 2026 года, следует из распоряжения правительства. Как говорится в сообщении компании "Русгидро", владеющей электростанцией, весь проект модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 включает замену трех турбоагрегатов (электрической мощностью 120 МВт каждый) и установку трех новых котлоагрегатов (тепловой мощностью 190 Гкал/ч каждый) взамен устаревших шести, отработавших более 40 лет. Работы по обновлению станции стартовали в 2021 году. Первый этап успешно завершен в феврале 2024 года. Тогда был введен в эксплуатацию первый обновленный турбоагрегат мощностью 120 МВт и котлоагрегат мощностью 190 Гкал/ч. Второй этап был завершен в декабре 2025 года с опережением сроков на два года. Ранее планировалось, что второй энергоблок выйдет на оптовый рынок электроэнергии и мощности весной 2026 года после завершения всех необходимых процедур подключения и проверок.
Правительство отложило на полтора года срок ввода нового энергоблока Владивостокской ТЭЦ-2
