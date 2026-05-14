Курс юаня на Мосбирже снизился в район 10,75 рубля

2026-05-14T22:15+0300

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг продолжил снижаться на Мосбирже к рублю, оставаясь в районе минимумов с января - чуть выше 10,75 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 5 копеек и составил 10,77 рубля. Курсовой коридор составил 10,76-10,82 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 73,2 рубля. Рубль продолжает расти Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в четверг повышался вторую сессию подряд. Валюта РФ удерживается около максимума с конца января. При этом внебиржевой курс доллара остался немного выше уровня 73 рублей - минимума с 14 февраля 2023 года. "Сохраняется дисбаланс между комфортным предложением валюты, подпитываемым высокими ценами на нефть, и отстающим спросом на нее. Совокупные операции по покупке валюты в рамках бюджетного правила пока не могут изменить картины", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.44 мск повышалась на 0,4%, до 106,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 98,8 пункта. Прогнозы Рубль продолжает укрепление под влиянием высоких цен на нефть и ожиданий повышенных продаж со стороны экспортеров на внутреннем валютном рынке, считает Александр Фетисов из Россельхозбанка. "На краткосрочном горизонте юань будет торговаться в превалирующем диапазоне 10,7-10,8 рубля, а в случае пробития нижней границы не исключаем его снижения до уровня 10,5 рубля", - добавляет он. Предложение валюты начнет абсорбироваться с начала июня, когда Минфин может существенно нарастить объем покупок валюты по бюджетному правилу, считает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "А на краткосрочном горизонте считаем возможным обновление курсом валют к рублю локальных минимумов. Прогноз на конец недели - 72-74 рубля за доллар и 10,65-10,95 рубля за юань", - добавляет он.

