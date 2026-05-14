Средние зарплаты в России вырастут по итогам 2026 года на 7,9 процента - 14.05.2026, ПРАЙМ
Средние зарплаты в России вырастут по итогам 2026 года на 7,9 процента
Средние зарплаты в России вырастут по итогам 2026 года на 7,9%, до 108,3 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, изучив прогнозы властей. | 14.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Средние зарплаты в России вырастут по итогам 2026 года на 7,9%, до 108,3 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, изучив прогнозы властей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В 2025 году средняя зарплата в России впервые за историю наблюдений превысила 100 тысяч и составила 100,4 тысячи рублей. В текущем году ожидается ее рост до 108,3 тысячи рублей. Увеличение средних зарплат продолжится и в последующие годы - в 2027 году они вырастут до 115,4 тысячи, в 2028 году - до 123,3 тысячи рублей.
00:57 14.05.2026 (обновлено: 01:23 14.05.2026)
 
Средние зарплаты в России вырастут по итогам 2026 года на 7,9 процента

Средние зарплаты в России вырастут по итогам 2026 года на 7,9%, до 108,3 тысячи рублей

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Средние зарплаты в России вырастут по итогам 2026 года на 7,9%, до 108,3 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, изучив прогнозы властей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.
В 2025 году средняя зарплата в России впервые за историю наблюдений превысила 100 тысяч и составила 100,4 тысячи рублей. В текущем году ожидается ее рост до 108,3 тысячи рублей.
Увеличение средних зарплат продолжится и в последующие годы - в 2027 году они вырастут до 115,4 тысячи, в 2028 году - до 123,3 тысячи рублей.
 
