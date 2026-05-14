"Он это сделает". В США предупредили о новом плане Зеленского по России

Владимир Зеленский будет вынужден пойти на компромисс с Россией из-за значительного снижения поддержки со стороны Европы, такой прогноз в эфире YouTube-канала... | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T06:11+0300

МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский будет вынужден пойти на компромисс с Россией из-за значительного снижения поддержки со стороны Европы, такой прогноз в эфире YouTube-канала сделал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн,"Увидит ли Зеленский свет в конце тоннеля и поймет ли, что он может пойти на какие-то уступки? Думаю, что в конце концов он это сделает, хотя бы потому, что европейцы, которые все это время подстрекали его вопреки "духу Анкориджа", прекратят это делать, так как у них обострились свои внутренние проблемы", — заявил эксперт.При этом он выразил уверенность, европейским странам все же придется сократить объем помощи Украине."Европейцы не пойдут на резкое увеличение расходов на оборону в ущерб решению социальных проблем, даже если это приведет к их свержению или поражению на выборах", — добавил аналитик.Ранее президент США Дональд Трамп высказывал удивление по поводу нежелания Зеленского идти на уступки для разрешения украинского кризиса. Он отметил, что договориться с лидером в Киеве гораздо сложнее, чем с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта заявил, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине, а также отметил, что обстановка на фронте складывается благоприятно для России.

украина, европа, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, цру, россия