"Он это сделает". В США предупредили о новом плане Зеленского по России - 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T06:11+0300
УКРАИНА, ЕВРОПА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЦРУ, РОССИЯ
"Он это сделает". В США предупредили о новом плане Зеленского по России

Аналитик Макговерн: Зеленский будет вынужден пойти на сделку с Россией

МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский будет вынужден пойти на компромисс с Россией из-за значительного снижения поддержки со стороны Европы, такой прогноз в эфире YouTube-канала сделал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн,
"Увидит ли Зеленский свет в конце тоннеля и поймет ли, что он может пойти на какие-то уступки? Думаю, что в конце концов он это сделает, хотя бы потому, что европейцы, которые все это время подстрекали его вопреки "духу Анкориджа", прекратят это делать, так как у них обострились свои внутренние проблемы", — заявил эксперт.
При этом он выразил уверенность, европейским странам все же придется сократить объем помощи Украине.
"Европейцы не пойдут на резкое увеличение расходов на оборону в ущерб решению социальных проблем, даже если это приведет к их свержению или поражению на выборах", — добавил аналитик.
Ранее президент США Дональд Трамп высказывал удивление по поводу нежелания Зеленского идти на уступки для разрешения украинского кризиса. Он отметил, что договориться с лидером в Киеве гораздо сложнее, чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта заявил, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине, а также отметил, что обстановка на фронте складывается благоприятно для России.
