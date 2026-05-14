https://1prime.ru/20260514/zelenskiy-869917768.html

Зеленскому вынесли серьезное предупреждение из-за Ермака, пишут СМИ

Зеленскому вынесли серьезное предупреждение из-за Ермака, пишут СМИ - 14.05.2026, ПРАЙМ

Зеленскому вынесли серьезное предупреждение из-за Ермака, пишут СМИ

Арест экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака стал посланием Владимиру Зеленскому от Запада, пишет Berliner Zeitung. "Некоторые наблюдатели подозревают | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T10:28+0300

2026-05-14T10:28+0300

2026-05-14T10:29+0300

запад

украина

владимир зеленский

вашингтон

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Арест экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака стал посланием Владимиру Зеленскому от Запада, пишет Berliner Zeitung. "Некоторые наблюдатели подозревают давление со стороны Вашингтона. Другие видят за наступлением скорее европейских игроков и ориентированные на Запад антикоррупционные сети, которые хотели вынудить Зеленского к реформам", — говорится в публикации.Издание со ссылкой на украинские СМИ пишет, что ситуацию с Ермаком можно истолковать как "последнее предупреждение" главе киевского режима. При этом, по всей видимости, в процессе участвует украинская элита, которая надеется на скорое окончание конфликта и обвиняет Зеленского в препятствовании переговорам, отмечает BZ.На этой неделе Ермака обвинили в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу. По информации издания "Страна.ua", один из особняков может принадлежать Зеленскому.

https://1prime.ru/20260513/poroshenko-869885819.html

https://1prime.ru/20260514/udary-869916362.html

запад

украина

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, украина, владимир зеленский, вашингтон, в мире