Зеленскому вынесли серьезное предупреждение из-за Ермака, пишут СМИ - 14.05.2026, ПРАЙМ
Зеленскому вынесли серьезное предупреждение из-за Ермака, пишут СМИ
запад
украина
владимир зеленский
вашингтон
в мире
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Арест экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака стал посланием Владимиру Зеленскому от Запада, пишет Berliner Zeitung. "Некоторые наблюдатели подозревают давление со стороны Вашингтона. Другие видят за наступлением скорее европейских игроков и ориентированные на Запад антикоррупционные сети, которые хотели вынудить Зеленского к реформам", — говорится в публикации.Издание со ссылкой на украинские СМИ пишет, что ситуацию с Ермаком можно истолковать как "последнее предупреждение" главе киевского режима. При этом, по всей видимости, в процессе участвует украинская элита, которая надеется на скорое окончание конфликта и обвиняет Зеленского в препятствовании переговорам, отмечает BZ.На этой неделе Ермака обвинили в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу. По информации издания "Страна.ua", один из особняков может принадлежать Зеленскому.
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Арест экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака стал посланием Владимиру Зеленскому от Запада, пишет Berliner Zeitung.

"Некоторые наблюдатели подозревают давление со стороны Вашингтона. Другие видят за наступлением скорее европейских игроков и ориентированные на Запад антикоррупционные сети, которые хотели вынудить Зеленского к реформам", — говорится в публикации.
Издание со ссылкой на украинские СМИ пишет, что ситуацию с Ермаком можно истолковать как "последнее предупреждение" главе киевского режима. При этом, по всей видимости, в процессе участвует украинская элита, которая надеется на скорое окончание конфликта и обвиняет Зеленского в препятствовании переговорам, отмечает BZ.

На этой неделе Ермака обвинили в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу. По информации издания "Страна.ua", один из особняков может принадлежать Зеленскому.
