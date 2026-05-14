"Полный беспредел!" В Киеве набросились на Зеленского после ударов ВС РФ - 14.05.2026, ПРАЙМ
"Полный беспредел!" В Киеве набросились на Зеленского после ударов ВС РФ
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. В рядах ВСУ отмечается дефицит живой силы вследствие переброски военнослужащих на Ближний Восток, сообщил в трансляции на своем YouTube-канале экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Уже некому Украину защищать. Не могут не только баллистику сбить, но и дроны в западных областях. Сегодня тяжелейшие удары были по Западной Украине. Она оказалась абсолютно к этому не готова. Некому сбивать беспилотники. Видно, все уехали. Кто в Оман, кто в Саудовскую Аравию, кто в Катар. Как говорится, досбивались — доруководился Зеленский. Где эти команды? Где же они все? Зеленский, где деньги? Где дроны?" — возмутился эксперт.
Соскин также подверг критике руководителя киевского режима за намеренное затягивание дипломатического разрешения противостояния.

"Он в Румынии басни рассказывает. А надо было на мир идти. Мог бы позвонить Путину, и не было бы ударов. Нет, "не надо нам общаться". Ну тогда, ребята, получайте. <…> Зеленский же не захотел свою корону снять и договориться. Вы, дорогие украинцы, ему до одного места. В общем, творится полный беспредел. И конечно, на этом фоне проходят замечательные выступления Зеленского о том, что мы якобы идем вперед", — резюмировал он.
Ранее сегодня в Министерстве обороны заявили, что боевая авиация, беспилотные летательные аппараты и артиллерийские подразделения формирований ВС России совершили атаку на транспортные и энергетические узлы на Украине, задействованные ВСУ, а также на цеха по производству, площадки хранения, позиции для пуска БПЛА, базы хранения снарядов и зоны кратковременного размещения украинских отрядов и зарубежных наемников.
Украинские войска почти каждый день направляют беспилотники на мирную инфраструктуру в пограничных и иных субъектах России. В качестве ответной меры российские войска наносят удары высокоточными средствами морского, наземного и воздушного базирования, а также дронами сугубо по объектам военного назначения и мощностям украинского оборонно-промышленного комплекса.
 
