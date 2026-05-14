"Идет разрушение". В Раде выступили с заявлением о крахе Зеленского
2026-05-14T23:40+0300
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Помещение бывшего главы офиса президента Андрея Ермака в СИЗО стало тяжелым ударом для власти Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Человек, который фактически был одним из самых влиятельных лиц в стране, проведет ночь в следственном изоляторе. И не исключено, что это будет не одна ночь. Это еще не означает, что власть Зеленского рухнет уже завтра. Но это означает, что процесс ее разрушения вошел в новую, гораздо более серьезную фазу", — написал он в Telegram-канале.По мнению парламентария, уже сама отставка Ермака стала сигналом, что система начала давать сбой. Теперь же, как считает Дмитрук, конструкция, основанная на страхе, лжи, насилии и подавлении инакомыслия, стремительно теряет устойчивость.На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему руководителю офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации свыше 460 миллионов гривен при строительстве элитной недвижимости в Киевской области. Суд арестовал имущество по этому делу.Позже ведомства сообщили еще о шести фигурантах расследования. Имена официально не раскрываются, однако, по данным издания "Страна.ua", среди них фигурирует бывший вице-премьер Алексей Чернышов, который проходит обвиняемым по другому коррупционному делу. Также упоминается бизнесмен, связанный с Миндичгейтом. Речь, как отмечается, идет о Тимуре Миндиче — соратнике и друге Владимира Зеленского.Позднее глава САП Александр Якименко сообщил, что ведомство просит арестовать Ермака, а также назначить залог в размере 180 миллионов гривен.Бывшего главу офиса Зеленского отправили в отставку в ноябре на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере Украины.
