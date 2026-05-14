"В большой спешке". На Западе заговорили о бегстве Зеленского с Украины
Владимир Зеленский стремится покинуть Киев, когда начинает ощущать серьезное давление на фоне событий на Украине, заявил британский аналитик Александр Меркурис...
2026-05-14T23:45+0300
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский стремится покинуть Киев, когда начинает ощущать серьезное давление на фоне событий на Украине, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Он стремится уехать с Украины за границу. И, что интересно, именно это он сейчас и сделал. Даже несмотря на то, что российские дроны и ракеты продолжают наносить удары, даже несмотря на то, что его "правая рука", друг и заместитель Андрей Ермак движется в сторону тюремной камеры, Зеленский отправился в Румынию для переговоров с румынским правительством — возможно, по поводу Молдовы или чего-то подобного", — отметил он.По мнению Меркуриса, поездка главы киевского режима выглядела так, будто ее "организовали в большой спешке, чтобы вывести Зеленского из Киева".На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему руководителю офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации свыше 460 миллионов гривен при строительстве элитной недвижимости в Киевской области. Суд арестовал имущество по этому делу.Позже ведомства сообщили еще о шести фигурантах расследования. Имена официально не раскрываются, однако, по данным издания "Страна.ua", среди них фигурирует бывший вице-премьер Алексей Чернышов, который проходит обвиняемым по другому коррупционному делу. Также упоминается бизнесмен, связанный с Миндичгейтом. Речь, как отмечается, идет о Тимуре Миндиче — соратнике и друге Владимира Зеленского.Позднее глава САП Александр Якименко сообщил, что ведомство просит арестовать Ермака, а также назначить залог в размере 180 миллионов гривен.Бывшего главу офиса Зеленского отправили в отставку в ноябре на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере Украины.
