https://1prime.ru/20260514/zelenskiy-869942882.html

"В большой спешке". На Западе заговорили о бегстве Зеленского с Украины

"В большой спешке". На Западе заговорили о бегстве Зеленского с Украины - 14.05.2026, ПРАЙМ

"В большой спешке". На Западе заговорили о бегстве Зеленского с Украины

Владимир Зеленский стремится покинуть Киев, когда начинает ощущать серьезное давление на фоне событий на Украине, заявил британский аналитик Александр Меркурис... | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T23:45+0300

2026-05-14T23:45+0300

2026-05-14T23:45+0300

украина

владимир зеленский

набу

киев

румыния

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский стремится покинуть Киев, когда начинает ощущать серьезное давление на фоне событий на Украине, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Он стремится уехать с Украины за границу. И, что интересно, именно это он сейчас и сделал. Даже несмотря на то, что российские дроны и ракеты продолжают наносить удары, даже несмотря на то, что его "правая рука", друг и заместитель Андрей Ермак движется в сторону тюремной камеры, Зеленский отправился в Румынию для переговоров с румынским правительством — возможно, по поводу Молдовы или чего-то подобного", — отметил он.По мнению Меркуриса, поездка главы киевского режима выглядела так, будто ее "организовали в большой спешке, чтобы вывести Зеленского из Киева".На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему руководителю офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации свыше 460 миллионов гривен при строительстве элитной недвижимости в Киевской области. Суд арестовал имущество по этому делу.Позже ведомства сообщили еще о шести фигурантах расследования. Имена официально не раскрываются, однако, по данным издания "Страна.ua", среди них фигурирует бывший вице-премьер Алексей Чернышов, который проходит обвиняемым по другому коррупционному делу. Также упоминается бизнесмен, связанный с Миндичгейтом. Речь, как отмечается, идет о Тимуре Миндиче — соратнике и друге Владимира Зеленского.Позднее глава САП Александр Якименко сообщил, что ведомство просит арестовать Ермака, а также назначить залог в размере 180 миллионов гривен.Бывшего главу офиса Зеленского отправили в отставку в ноябре на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере Украины.

https://1prime.ru/20260514/oruzhie-869942738.html

https://1prime.ru/20260514/zelenskiy-869942582.html

украина

киев

румыния

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, набу, киев, румыния