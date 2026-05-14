Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"В большой спешке". На Западе заговорили о бегстве Зеленского с Украины - 14.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260514/zelenskiy-869942882.html
"В большой спешке". На Западе заговорили о бегстве Зеленского с Украины
"В большой спешке". На Западе заговорили о бегстве Зеленского с Украины - 14.05.2026, ПРАЙМ
"В большой спешке". На Западе заговорили о бегстве Зеленского с Украины
Владимир Зеленский стремится покинуть Киев, когда начинает ощущать серьезное давление на фоне событий на Украине, заявил британский аналитик Александр Меркурис... | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T23:45+0300
2026-05-14T23:45+0300
украина
владимир зеленский
набу
киев
румыния
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский стремится покинуть Киев, когда начинает ощущать серьезное давление на фоне событий на Украине, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Он стремится уехать с Украины за границу. И, что интересно, именно это он сейчас и сделал. Даже несмотря на то, что российские дроны и ракеты продолжают наносить удары, даже несмотря на то, что его "правая рука", друг и заместитель Андрей Ермак движется в сторону тюремной камеры, Зеленский отправился в Румынию для переговоров с румынским правительством — возможно, по поводу Молдовы или чего-то подобного", — отметил он.По мнению Меркуриса, поездка главы киевского режима выглядела так, будто ее "организовали в большой спешке, чтобы вывести Зеленского из Киева".На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему руководителю офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации свыше 460 миллионов гривен при строительстве элитной недвижимости в Киевской области. Суд арестовал имущество по этому делу.Позже ведомства сообщили еще о шести фигурантах расследования. Имена официально не раскрываются, однако, по данным издания "Страна.ua", среди них фигурирует бывший вице-премьер Алексей Чернышов, который проходит обвиняемым по другому коррупционному делу. Также упоминается бизнесмен, связанный с Миндичгейтом. Речь, как отмечается, идет о Тимуре Миндиче — соратнике и друге Владимира Зеленского.Позднее глава САП Александр Якименко сообщил, что ведомство просит арестовать Ермака, а также назначить залог в размере 180 миллионов гривен.Бывшего главу офиса Зеленского отправили в отставку в ноябре на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере Украины.
https://1prime.ru/20260514/oruzhie-869942738.html
https://1prime.ru/20260514/zelenskiy-869942582.html
украина
киев
румыния
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, набу, киев, румыния
УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАБУ, Киев, РУМЫНИЯ
23:45 14.05.2026
 
"В большой спешке". На Западе заговорили о бегстве Зеленского с Украины

Меркурис: Зеленский пытается уехать из Киева при усилении давления

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский стремится покинуть Киев, когда начинает ощущать серьезное давление на фоне событий на Украине, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Он стремится уехать с Украины за границу. И, что интересно, именно это он сейчас и сделал. Даже несмотря на то, что российские дроны и ракеты продолжают наносить удары, даже несмотря на то, что его "правая рука", друг и заместитель Андрей Ермак движется в сторону тюремной камеры, Зеленский отправился в Румынию для переговоров с румынским правительством — возможно, по поводу Молдовы или чего-то подобного", — отметил он.
Президент Владимир Путин во время посещения Московского института теплотехники - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
В США выступили с неожиданным признанием о российском "Сармате"
Вчера, 23:43
По мнению Меркуриса, поездка главы киевского режима выглядела так, будто ее "организовали в большой спешке, чтобы вывести Зеленского из Киева".
На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему руководителю офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации свыше 460 миллионов гривен при строительстве элитной недвижимости в Киевской области. Суд арестовал имущество по этому делу.
Позже ведомства сообщили еще о шести фигурантах расследования. Имена официально не раскрываются, однако, по данным издания "Страна.ua", среди них фигурирует бывший вице-премьер Алексей Чернышов, который проходит обвиняемым по другому коррупционному делу. Также упоминается бизнесмен, связанный с Миндичгейтом. Речь, как отмечается, идет о Тимуре Миндиче — соратнике и друге Владимира Зеленского.
Позднее глава САП Александр Якименко сообщил, что ведомство просит арестовать Ермака, а также назначить залог в размере 180 миллионов гривен.
Бывшего главу офиса Зеленского отправили в отставку в ноябре на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере Украины.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
"Идет разрушение". В Раде выступили с заявлением о крахе Зеленского
Вчера, 23:40
 
УКРАИНАВладимир ЗеленскийНАБУКиевРУМЫНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала