Аэропорт во Флориде переименуют в честь Трампа

Аэропорт во Флориде переименуют в честь президента США Дональда Трампа с 9 июля, следует из документа Управления гражданской авиации (FAA). | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T03:15+0300

ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. Аэропорт во Флориде переименуют в честь президента США Дональда Трампа с 9 июля, следует из документа Управления гражданской авиации (FAA). "Решение о смене названия аэропорта Палм-Бич на "Международный аэропорт имени президента Дональда Трампа" вступает в силу 9 июля 2026 года", - говорится в документе FAA, опубликованном в федеральном регистре США. Ранее губернатор Флориды Рон Десантис подписал законопроект о переименовании аэропорта в округе, где живет Трамп, в честь президента. У воздушной гавани сменится международный трехбуквенный код. Ранее имя президента США получило шоссе, ведущее к аэропорту от его имения. В Вашингтоне в честь Трампа переименовали Институт мира, а также главную театрально-концертную площадку Центр исполнительских искусств Джона Кеннеди.

