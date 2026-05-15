https://1prime.ru/20260515/afganistan-869960816.html
Оверчук рассказал об интересе Афганистана к российской сельхозпродукции
Оверчук рассказал об интересе Афганистана к российской сельхозпродукции - 15.05.2026, ПРАЙМ
Оверчук рассказал об интересе Афганистана к российской сельхозпродукции
Афганистан заинтересован в поставках сельскохозяйственной продукции из России, заявил зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук. | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T16:04+0300
2026-05-15T16:04+0300
2026-05-15T16:04+0300
россия
сельское хозяйство
афганистан
алексей оверчук
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865531044_0:44:3039:1753_1920x0_80_0_0_9f7f2a53cbe82d2e64e4b507ed59f206.jpg
КАЗАНЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Афганистан заинтересован в поставках сельскохозяйственной продукции из России, заявил зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук. "Говорили об инвестиционном сотрудничестве, говорили о поставках российской сельскохозяйственной продукции в Афганистан, где очень большая заинтересованность", - сказал он на полях форума в Казани, где у него состоялись контакты с афганской делегацией. "Конечно, традиционно говорили о топливном экспорте в Афганистан", - добавил Оверчук. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026". Его мероприятия проходят в Казани 13-15 мая.
https://1prime.ru/20260515/torgovlya-869959544.html
афганистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865531044_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_3cd975ac5238a4e3d227d22b281f326c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сельское хозяйство, афганистан, алексей оверчук
РОССИЯ, Сельское хозяйство, АФГАНИСТАН, Алексей Оверчук
Оверчук рассказал об интересе Афганистана к российской сельхозпродукции
Оверчук: Афганистан заинтересован в поставках российской сельхозпродукции