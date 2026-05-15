Оверчук рассказал об интересе Афганистана к российской сельхозпродукции

2026-05-15T16:04+0300

КАЗАНЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Афганистан заинтересован в поставках сельскохозяйственной продукции из России, заявил зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук. "Говорили об инвестиционном сотрудничестве, говорили о поставках российской сельскохозяйственной продукции в Афганистан, где очень большая заинтересованность", - сказал он на полях форума в Казани, где у него состоялись контакты с афганской делегацией. "Конечно, традиционно говорили о топливном экспорте в Афганистан", - добавил Оверчук. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026". Его мероприятия проходят в Казани 13-15 мая.

