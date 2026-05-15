Российский рынок акций перешел к легкому повышению

2026-05-15T13:49+0300

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницу перешел к легкому повышению после негативного открытия торгов, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 13.05 мск повышается на 0,09% относительно предыдущего закрытия, до 2 661,26 пункта. С утра же индикатор максимально опускался до 2 651,25 пункта. В частности, заметно дорожают бумаги "Хэдхантера" (+2,5%), АФК "Система" (+1,2%), МТС (+1,2%). Дешевеют акции ЮГК (-1,5%), "Позитива" (-1,7%), "Норникеля" (-1,1%). Рынок смотрится слабо, и сегодня на нем будет царить безыдейность, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Но, учитывая резкое вчерашнее понижательное движение без явных новостных триггеров, технически просится пауза – не исключаем, что индекс Мосбиржи в ходе пятничных торгов ограничится переходом к проторговке середины диапазона 2600-2700 пунктов", - добавляет он. Индекс Мосбиржи перешел в новый диапазон торгов 2600-2700 пунктов, отмечает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "Там он пробудет до появления важных новостей. В отсутствие драйверов роста рынка делать новые покупки акций "широким фронтом" не имеет смысла", - заключает он.

