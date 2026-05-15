Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций символически снижается днем пятницы - 15.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260515/aktsii-869960453.html
Российский рынок акций символически снижается днем пятницы
Российский рынок акций символически снижается днем пятницы - 15.05.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций символически снижается днем пятницы
Российский рынок акций торгуется практически у значений предыдущего закрытия, символически снижаясь в ожидании новых драйверов, следует из данных торгов и... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T16:01+0300
2026-05-15T16:01+0300
экономика
рынок
торги
сша
китай
владимир чернов
мосбиржа
финам
двмп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864766950_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_0efb37ab5b6d2cd02cf0b593f06f4cb4.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется практически у значений предыдущего закрытия, символически снижаясь в ожидании новых драйверов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.30 мск снижался на 0,14%, до 2655,25 пункта. Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 2,43%, до 108,3 доллара за баррель. Техническая картина пока не изменилась, так как рублевый бенчмарк остается ниже значимого сопротивления 2700 пунктов. Ближайшая поддержка для него расположена на уровне 2650 пунктов, комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Существенных новых факторов, способных изменить направление рынка, не появилось. Рынок продолжает находиться в состоянии неопределенности: с одной стороны, отсутствуют явные поводы для устойчивого роста, с другой – нет и выраженных триггеров для продолжительного снижения. Геополитическая повестка остается без значимых сдвигов – признаков прогресса в направлении урегулирования украинского конфликта после переговоров США и Китая не наблюдается", - рассказал Егор Вершинин из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ В лидерах роста - акции ДВМП (+2,29%), МКБ (+1,89%), "Инарктики" (+1,28%), "Системы" (+1,12%) и ТГК-1 (+1,01%). "Сегежа" (-1,42%) остается под давлением, так как совет директоров обсуждает бюджет, капзатраты, результаты за первый квартал и прогноз на 2026 год. Для компании с высокой долговой нагрузкой любые решения по бюджету и рынкам сейчас воспринимаются осторожно", - делится Чернов. Также лидерах снижения – привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-2,03%), обыкновенные акции "Позитива" (-1,85%), "Россетей Центра и Приволжья" (-1,36%) и "Магнита" (-0,95%). ПРОГНОЗЫ Чтобы преодолеть сопротивление 2700 пунктов, необходимо ускорение роста котировок Urals и уход курса доллара хотя бы к 74-75 рублям за доллар, считает Чернов. "Для более выраженного восстановления не хватает позитивного импульса. Таким импульсом, возможно, станет публикация сегодня вечером данных Росстата по инфляции за апрель. В позитивном сценарии индекс Мосбиржи на следующей неделе сможет проверить на прочность сопротивление в области 2690 пунктов", - прогнозирует Александр Дудников из "Цифра брокер".
https://1prime.ru/20260511/indeks--869839979.html
https://1prime.ru/20260508/pravilo-869682852.html
https://1prime.ru/20260515/ruonia-869959088.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864766950_377:0:3108:2048_1920x0_80_0_0_5aabe1a69a6db2642174fe600f1128ee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, китай, владимир чернов, мосбиржа, финам, двмп
Экономика, Рынок, Торги, США, КИТАЙ, Владимир Чернов, Мосбиржа, Финам, ДВМП
16:01 15.05.2026
 
Российский рынок акций символически снижается днем пятницы

Рынок акций РФ торгуется у значений предыдущего закрытия, ожидая новых драйверов

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
Здание Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется практически у значений предыдущего закрытия, символически снижаясь в ожидании новых драйверов, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.30 мск снижался на 0,14%, до 2655,25 пункта.
Котировки на бирже - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2026
Биржевой индекс Южной Кореи обновил исторический рекорд
11 мая, 14:53
Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 2,43%, до 108,3 доллара за баррель.
Техническая картина пока не изменилась, так как рублевый бенчмарк остается ниже значимого сопротивления 2700 пунктов. Ближайшая поддержка для него расположена на уровне 2650 пунктов, комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
"Существенных новых факторов, способных изменить направление рынка, не появилось. Рынок продолжает находиться в состоянии неопределенности: с одной стороны, отсутствуют явные поводы для устойчивого роста, с другой – нет и выраженных триггеров для продолжительного снижения. Геополитическая повестка остается без значимых сдвигов – признаков прогресса в направлении урегулирования украинского конфликта после переговоров США и Китая не наблюдается", - рассказал Егор Вершинин из ФГ "Финам".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста - акции ДВМП (+2,29%), МКБ (+1,89%), "Инарктики" (+1,28%), "Системы" (+1,12%) и ТГК-1 (+1,01%).
"Сегежа" (-1,42%) остается под давлением, так как совет директоров обсуждает бюджет, капзатраты, результаты за первый квартал и прогноз на 2026 год. Для компании с высокой долговой нагрузкой любые решения по бюджету и рынкам сейчас воспринимаются осторожно", - делится Чернов.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2026
Инвесторам раскрыли, как работает в России биржевое правило Sell in May
8 мая, 04:04
Также лидерах снижения – привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-2,03%), обыкновенные акции "Позитива" (-1,85%), "Россетей Центра и Приволжья" (-1,36%) и "Магнита" (-0,95%).

ПРОГНОЗЫ

Чтобы преодолеть сопротивление 2700 пунктов, необходимо ускорение роста котировок Urals и уход курса доллара хотя бы к 74-75 рублям за доллар, считает Чернов.
"Для более выраженного восстановления не хватает позитивного импульса. Таким импульсом, возможно, станет публикация сегодня вечером данных Росстата по инфляции за апрель. В позитивном сценарии индекс Мосбиржи на следующей неделе сможет проверить на прочность сопротивление в области 2690 пунктов", - прогнозирует Александр Дудников из "Цифра брокер".
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
Ставка RUONIA 14 мая выросла на 0,07 п.п.
15:14
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАКИТАЙВладимир ЧерновМосбиржаФинамДВМП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала