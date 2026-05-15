Российский рынок акций символически снижается днем пятницы

2026-05-15T16:01+0300

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется практически у значений предыдущего закрытия, символически снижаясь в ожидании новых драйверов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.30 мск снижался на 0,14%, до 2655,25 пункта. Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 2,43%, до 108,3 доллара за баррель. Техническая картина пока не изменилась, так как рублевый бенчмарк остается ниже значимого сопротивления 2700 пунктов. Ближайшая поддержка для него расположена на уровне 2650 пунктов, комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Существенных новых факторов, способных изменить направление рынка, не появилось. Рынок продолжает находиться в состоянии неопределенности: с одной стороны, отсутствуют явные поводы для устойчивого роста, с другой – нет и выраженных триггеров для продолжительного снижения. Геополитическая повестка остается без значимых сдвигов – признаков прогресса в направлении урегулирования украинского конфликта после переговоров США и Китая не наблюдается", - рассказал Егор Вершинин из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ В лидерах роста - акции ДВМП (+2,29%), МКБ (+1,89%), "Инарктики" (+1,28%), "Системы" (+1,12%) и ТГК-1 (+1,01%). "Сегежа" (-1,42%) остается под давлением, так как совет директоров обсуждает бюджет, капзатраты, результаты за первый квартал и прогноз на 2026 год. Для компании с высокой долговой нагрузкой любые решения по бюджету и рынкам сейчас воспринимаются осторожно", - делится Чернов. Также лидерах снижения – привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-2,03%), обыкновенные акции "Позитива" (-1,85%), "Россетей Центра и Приволжья" (-1,36%) и "Магнита" (-0,95%). ПРОГНОЗЫ Чтобы преодолеть сопротивление 2700 пунктов, необходимо ускорение роста котировок Urals и уход курса доллара хотя бы к 74-75 рублям за доллар, считает Чернов. "Для более выраженного восстановления не хватает позитивного импульса. Таким импульсом, возможно, станет публикация сегодня вечером данных Росстата по инфляции за апрель. В позитивном сценарии индекс Мосбиржи на следующей неделе сможет проверить на прочность сопротивление в области 2690 пунктов", - прогнозирует Александр Дудников из "Цифра брокер".

