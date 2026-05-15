Промпроизводство в США увеличилось в апреле, считают аналитики
Объем промпроизводства в США в апреле увеличился на 0,2% в месячном выражении, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
2026-05-15T08:38+0300
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Объем промпроизводства в США в апреле увеличился на 0,2% в месячном выражении, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Соответствующие данные опубликует Федеральная резервная система США в пятницу, 15 мая, в 16.15 мск. В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 8 мая их число увеличилось на 2, составив 410.
