Южная Корея пятый месяц подряд наращивает экспорт автомобилей в Россию
2026-05-15T10:59+0300
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Южная Корея в апреле текущего года пятый месяц подряд наращивала экспорт легковых автомобилей в Россию - поставки в середине весны достигли 50,5 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику страны. Поставки в месячном выражении поднялись на 18%, но в годовом - оказались ниже почти в полтора раза. Крупнейшими же покупателями корейских легковых автомобилей в апреле были США (на 2,7 миллиарда долларов) и Канада (на 699,3 миллиона), а третье место заняла Австралия (316,2 миллиона долларов).
Южная Корея в апреле нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию на 18%