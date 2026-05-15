Эксперт оценил потенциал взаимодействия исламского и традиционного банкинга

2026-05-15T11:09+0300

КАЗАНЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Потенциал взаимодействия исламского и традиционного банкинга высокий, исламские финансы дают традиционным банкирам возможность запустить и продать новые финансовые инструменты, рассказал РИА Новости на форуме "Россия – Исламский мир" кандидат экономических наук, доцент экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Магомет Яндиев. Исламский банкинг – ведение банковской деятельности в соответствии с нормами шариата. Эксперимент по исламскому банкингу проводится в России с 1 сентября 2023 года на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. Летом прошлого года он был продлен до сентября 2028 года. По словам Яндиева, он высоко оценивает потенциал взаимодействия традиционного и исламского банкинга. "Исламские финансы любят в европейских странах и в Америке, потому что они дают традиционным банкирам возможность запустить и продать новые финансовые инструменты с новыми параметрами реагирования на события в экономике. У финансистов есть опционы, фьючерсы и тому подобное, и тут еще появляется новая линейка инструментов – исламских", - сказал экономист. Это расширение объемов производства, которое приводит к росту выручки, добавил он. "Традиционному банкингу все равно: исламские финансы, иудейские финансы, христианские финансы, лишь бы было что продать. Поэтому что касается банкиров, я думаю, тут проблем ни в чем не будет", – отметил экономист.

