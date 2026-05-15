Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил потенциал взаимодействия исламского и традиционного банкинга - 15.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260515/banking-869953143.html
Эксперт оценил потенциал взаимодействия исламского и традиционного банкинга
Эксперт оценил потенциал взаимодействия исламского и традиционного банкинга - 15.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил потенциал взаимодействия исламского и традиционного банкинга
Потенциал взаимодействия исламского и традиционного банкинга высокий, исламские финансы дают традиционным банкирам возможность запустить и продать новые... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T11:09+0300
2026-05-15T11:09+0300
финансы
банки
татарстан
башкирия
дагестан
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0d/869892147_0:97:3075:1827_1920x0_80_0_0_0fbfb0a229df0bac0305e2a4d2a871c9.jpg
КАЗАНЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Потенциал взаимодействия исламского и традиционного банкинга высокий, исламские финансы дают традиционным банкирам возможность запустить и продать новые финансовые инструменты, рассказал РИА Новости на форуме "Россия – Исламский мир" кандидат экономических наук, доцент экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Магомет Яндиев. Исламский банкинг – ведение банковской деятельности в соответствии с нормами шариата. Эксперимент по исламскому банкингу проводится в России с 1 сентября 2023 года на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. Летом прошлого года он был продлен до сентября 2028 года. По словам Яндиева, он высоко оценивает потенциал взаимодействия традиционного и исламского банкинга. "Исламские финансы любят в европейских странах и в Америке, потому что они дают традиционным банкирам возможность запустить и продать новые финансовые инструменты с новыми параметрами реагирования на события в экономике. У финансистов есть опционы, фьючерсы и тому подобное, и тут еще появляется новая линейка инструментов – исламских", - сказал экономист. Это расширение объемов производства, которое приводит к росту выручки, добавил он. "Традиционному банкингу все равно: исламские финансы, иудейские финансы, христианские финансы, лишь бы было что продать. Поэтому что касается банкиров, я думаю, тут проблем ни в чем не будет", – отметил экономист.
https://1prime.ru/20260514/tsb-869939401.html
https://1prime.ru/20260513/rossiya-869897868.html
татарстан
башкирия
дагестан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0d/869892147_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_b61b003e04bf17dd0d979843fe33a2bd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, татарстан, башкирия, дагестан
Финансы, Банки, ТАТАРСТАН, БАШКИРИЯ, Дагестан
11:09 15.05.2026
 
Эксперт оценил потенциал взаимодействия исламского и традиционного банкинга

Яндиев: потенциал взаимодействия исламского и традиционного банкинга высокий

© РИА Новости . АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанкМеждународный экономический форум "Россия – Исламский мир: КАЗАНЬФОРУМ 2026"
Международный экономический форум Россия – Исламский мир: КАЗАНЬФОРУМ 2026 - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: КАЗАНЬФОРУМ 2026"
© РИА Новости . АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
КАЗАНЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Потенциал взаимодействия исламского и традиционного банкинга высокий, исламские финансы дают традиционным банкирам возможность запустить и продать новые финансовые инструменты, рассказал РИА Новости на форуме "Россия – Исламский мир" кандидат экономических наук, доцент экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Магомет Яндиев.
Исламский банкинг – ведение банковской деятельности в соответствии с нормами шариата. Эксперимент по исламскому банкингу проводится в России с 1 сентября 2023 года на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. Летом прошлого года он был продлен до сентября 2028 года.
Государственные флаги России и Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
ЦБ Белоруссии и России оценивают банковские системы стран как устойчивые
Вчера, 20:32
По словам Яндиева, он высоко оценивает потенциал взаимодействия традиционного и исламского банкинга. "Исламские финансы любят в европейских странах и в Америке, потому что они дают традиционным банкирам возможность запустить и продать новые финансовые инструменты с новыми параметрами реагирования на события в экономике. У финансистов есть опционы, фьючерсы и тому подобное, и тут еще появляется новая линейка инструментов – исламских", - сказал экономист.
Это расширение объемов производства, которое приводит к росту выручки, добавил он.
"Традиционному банкингу все равно: исламские финансы, иудейские финансы, христианские финансы, лишь бы было что продать. Поэтому что касается банкиров, я думаю, тут проблем ни в чем не будет", – отметил экономист.
Международный экономический форум Россия – Исламский мир: КАЗАНЬФОРУМ 2026 - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
Эксперт назвал главное для развития исламского банкинга в России
13 мая, 17:07
 
ФинансыБанкиТАТАРСТАНБАШКИРИЯДагестан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала