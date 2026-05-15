"Белавиа" возобновит регулярные рейсы в ОАЭ с 22 мая

Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что возобновляет авиасообщение между Минском и Дубаем с 22 мая.

МИНСК, 15 мая - ПРАЙМ. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что возобновляет авиасообщение между Минском и Дубаем с 22 мая. "Белавиа" приостановила регулярные рейсы в Дубай на фоне проблем с авиасообщением на Ближнем Востоке в начале марта. В конце апреля авиаперевозчик продлил приостановку до 20 мая. "Летим в Дубай с 22 мая. "Белавиа" возобновляет регулярные рейсы между Минском и Дубаем. На первом этапе рейсы будут выполняться 2 раза в неделю на самолете "Боинг 737", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале авиакомпании. Ранее авиакомпания сообщила, что регулярное авиасообщение будет восстановлено при условии, что будут обеспечены условия для безопасного выполнения полетов.

