Средняя биржевая цена бензина Аи-92 в России за неделю чуть снизилась
2026-05-15T14:36+0300
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Средние цены на бензин Аи-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам недели снизились на 0,04%, а на марку Аи-95 - выросли на 0,28%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных торгов. Так, средняя биржевая цена марки Аи-92 на сокращенной рабочей неделе с 12 по 15 мая составила 65 924 рубля, а Аи-95 - 72 098 рублей за тонну. А в период с 4 по 8 мая их средняя стоимость составляла 65 950 и 71 898 рубля соответственно. Средняя цена летнего дизельного топлива повысилась за неделю на 0,48%, до 63 508 рублей за тонну. Биржевые цены на бензин и дизельное топливо обычно растут сезонно. Весной динамика цен во многом обусловлена ростом потребления со стороны аграриев, которые приобретают топливо в преддверии начала посевной кампании. Правительство России тем временем распространило временный запрет экспорта бензина на его производителей - до 31 июля.
Средняя цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю снизилась на 0,04%
