Рынок сказал goodbye. И ушел в себя - 15.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260515/birzha-869964876.html
Рынок сказал goodbye. И ушел в себя
17:54 15.05.2026
 
Рынок сказал goodbye. И ушел в себя

Власенко: оптимизм на рынке угас, инвесторы фиксируют прибыль

Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала положительную динамику. На момент составления материала индекс Мосбиржи от уровней 8 мая вырос на 2,2%, а индекс РТС поднялся на 3,8%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи торговался на уровне 2655 пунктов. Российский рубль за неделю укрепился к доллару на 1,8%, торгуясь на внебиржевом рынке в пятницу вблизи уровня 72,9.
На рынке акций в течение недели преобладал позитивный настрой. Наибольшие покупки наблюдались в начале постпраздничной недели после заявления президента России о приближении завершения конфликта на Украине, сообщений о возможных контактах Москвы и Вашингтона, а также обсуждения в Евросоюзе потенциальных переговоров с Россией. Инвесторы начали постепенно закладывать сценарий заморозки конфликта, демонстрируя интерес к относительно недорогим российским акциям. Ближе к концу недели оптимизм угас, инвесторы перешли к фиксации прибыли перед выходными.
Рынок акций демонстрирует крайне низкие объёмы торгов, приток новых денег отсутствует. Ситуация может улучшиться на следующей неделе, ожидается приход денег от дивидендов "ЛУКОЙЛа", а торговля активизируется после выхода активных участников рынка из майских отпусков.
Среди акций, входящих в индекс Мосбиржи и портфели фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги Петербургской биржи (SPBE) — плюс 9,6%. Эта акция — "миркойн" — обычно демонстрирует рост на различных "мирных" геополитических заявлениях и процессах.
Лидером по снижению цен за неделю оказались акции компании "Элемент" (ELMT), потерявшие за неделю 9,5%. Активизация падения на неделе произошла, вероятно, после окончания срока оферты, которую направила миноритариям структура "Сбера" — "Интегральные Системы" — на выкуп акций "Элемента" по цене 0,146 рубля за бумагу.
На следующей неделе мы ожидаем нейтрально-позитивную тенденцию на рынке акций. Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться не ниже уровня 2500 пунктов.
Автор: Александр Власенко, управляющий активами УК "РСХБ Управление Активами"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

