Рынок сказал goodbye. И ушел в себя

МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала положительную динамику. На момент составления материала индекс Мосбиржи от уровней 8 мая вырос на 2,2%, а индекс РТС поднялся на 3,8%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи торговался на уровне 2655 пунктов. Российский рубль за неделю укрепился к доллару на 1,8%, торгуясь на внебиржевом рынке в пятницу вблизи уровня 72,9.На рынке акций в течение недели преобладал позитивный настрой. Наибольшие покупки наблюдались в начале постпраздничной недели после заявления президента России о приближении завершения конфликта на Украине, сообщений о возможных контактах Москвы и Вашингтона, а также обсуждения в Евросоюзе потенциальных переговоров с Россией. Инвесторы начали постепенно закладывать сценарий заморозки конфликта, демонстрируя интерес к относительно недорогим российским акциям. Ближе к концу недели оптимизм угас, инвесторы перешли к фиксации прибыли перед выходными.Рынок акций демонстрирует крайне низкие объёмы торгов, приток новых денег отсутствует. Ситуация может улучшиться на следующей неделе, ожидается приход денег от дивидендов "ЛУКОЙЛа", а торговля активизируется после выхода активных участников рынка из майских отпусков.Среди акций, входящих в индекс Мосбиржи и портфели фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги Петербургской биржи (SPBE) — плюс 9,6%. Эта акция — "миркойн" — обычно демонстрирует рост на различных "мирных" геополитических заявлениях и процессах.Лидером по снижению цен за неделю оказались акции компании "Элемент" (ELMT), потерявшие за неделю 9,5%. Активизация падения на неделе произошла, вероятно, после окончания срока оферты, которую направила миноритариям структура "Сбера" — "Интегральные Системы" — на выкуп акций "Элемента" по цене 0,146 рубля за бумагу.На следующей неделе мы ожидаем нейтрально-позитивную тенденцию на рынке акций. Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться не ниже уровня 2500 пунктов.Автор: Александр Власенко, управляющий активами УК "РСХБ Управление Активами"
