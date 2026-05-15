Страх и жадность. Биткоин снова на старте

МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Биткоин провёл уходящую неделю в диапазоне 78 754 – 82 380 долларов — и пока не вышел из него ни вверх, ни вниз. Текущая цена 80 500 долларов — это, по сути, середина коридора.
В понедельник главная мировая цифровая валюта торговалась выше 81 700 долларов на волне институционального спроса: Strategy снова купила 535 биткоинов за 43 миллиона долларов, а ETF-потоки с 1 по 14 мая составили 554 миллиона долларов. Но уже во вторник опубликовали данные по инфляции в США: индекс потребительских цен (CPI) достиг 3,8% годовых — максимум с мая 2023 года. Реакция участников рынка была предсказуемой: биткоин упал до 80 504 долларов, эфириум снизился на 2,77%. В среду добавил жару американский индекс цен производителей (PPI) — он вырос на 6,0% в годовом выражении. На этом фоне цена биткоина снижалась до 78 754 долларов, рынок фиксировал ликвидации длинных позиций на 332 миллиона долларов, а отток из BTC-ETF за неделю составил 705 миллионов долларов. Индекс страха и жадности опускался до 33 — зона страха.
Четверг развернул цену. Саммит Трампа и Си Цзиньпина в Пекине заметно ослабил напряжённость на рынке. Разрешение продаж чипов Nvidia H200 в Китай отразилось на весь рисковый рынок как позитивный шок. S&P 500 впервые пробил 7 500 пунктов, Nasdaq обновил исторический максимум. Биткоин отыграл 2,24% и вернулся к 81 089 долларам. Параллельно CLARITY Act прошёл Банковский комитет Сената — законодательство, которое впервые на федеральном уровне закрепит биткоин как цифровой товар под надзором CFTC, а не ценную бумагу.
📉 Что мешает росту прямо сейчас
На рынке всё заметнее позитив. Однако на него давят три конкурирующих вектора.
Первый — инфляция. Актуальные завышенные данные ещё больше снизили ожидания по дальнейшему плавному сокращению ставки ФРС в 2026 году. Рынок уже закладывает 40-процентную вероятность её повышения к декабрю. При высоких реальных ставках биткоин как беспроцентный актив уступает казначейским облигациям с доходностью 4,5–5%.
Второй — неопределённость с ФРС. Кевин Уорш как исторический "ястреб" на посту председателя — это потенциальная волатильность на ближайшие кварталы.
Третий — корреляция с акциями американского технологического сектора. Как прямо говорит Рэй Далио, пока биткоин торгуется вместе с Nasdaq, он не является защитным активом, а значит, при любом откате акций движется вниз вместе с ними.
🚀 Что нужно для роста биткоина
Техническая цель понятна: пробой 82 300–82 850 долларов на объёмах открывает дорогу к 90 000 долларов. Для этого нужны три вещи:
сигнал о деэскалации в Ормузском проливе (нефть вниз → инфляционный страх слабеет);
прогресс CLARITY Act в Сенате (регуляторная ясность → институциональный капитал не боится заходить);
стабилизация притоков в ETF после недельного оттока в 705 миллионов долларов.
Если все три фактора сойдутся, вполне вероятно, что биткоин легко возьмёт цель 85 000 долларов и даже выше до конца весны. При этом объёмы заказов на услуги промышленного майнинга в России, США и Китае со стороны квалифицированных инвесторов и институциональных заказчиков продолжат заметно расти.
📊 Ключевые уровни BTC
Поддержка: 79 300–79 450 долларов, затем 78 180 долларов.
Пробой уровня 78 180 долларов открывает движение к целям 76 900 и 75 100 долларов.
Сопротивление: 82 300 долларов, затем 82 850 долларов (максимум 6 мая).
Цель при пробое: 90 000 долларов.
При текущей цене 80 500 долларов рынок находится в нейтральной зоне ожидания. Покупатели не капитулировали — уровень 79 300 долларов держится уже несколько дней. Продавцы не победили — каждый провал в цене выкупают. Это не слабость. Это накопление перед следующим движением. Направление определяют события, а не технические уровни.
Автор: Александр Барышников, управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал"
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.