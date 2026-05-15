Стало известно, как россиянина Ольшанского могли заманить в Болгарию

Россиянина Олега Ольшанского могли заманить в Болгарию под предлогом фиктивного собеседования ради последующей экстрадиции в США, выяснило РИА Новости, изучив...

ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. Россиянина Олега Ольшанского могли заманить в Болгарию под предлогом фиктивного собеседования ради последующей экстрадиции в США, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы. Окружной суд штата Флорида в среду перенес слушания по делу россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина с июня на сентябрь. Суд присяжных назначен на 1 сентября 2026 года. "Ольшанский - гражданин России, которого в декабре 2025 года заманили в Болгарию под предлогом собеседования при приеме на работу, организованного через рекрутера", - говорится в ходатайстве стороны защиты, изученном РИА Новости. В документе утверждается, что Ольшанский является инженером-экономистом и до своего задержания работал консультантом на проекте по перезапуску металлургических заводов в Восточной Европе, в том числе в Донбассе. Ольшанский и Ивин обвиняются в сговоре с целью нарушения американских санкций против РФ, а также в отмывании денег. Как подсчитало РИА Новости, Ивину и Ольшанскому может грозить до 40 лет тюрьмы и крупные штрафы. Россияне были арестованы в Болгарии в декабре 2025 года и выданы американской стороне 26 марта. МИД России тогда заявил РИА Новости, что задержание россиян в Болгарии для передачи США закрепляет за Софией реноме безропотной марионетки Вашингтона.

