Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно, как россиянина Ольшанского могли заманить в Болгарию - 15.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260515/bolgarija-869944663.html
Стало известно, как россиянина Ольшанского могли заманить в Болгарию
Стало известно, как россиянина Ольшанского могли заманить в Болгарию - 15.05.2026, ПРАЙМ
Стало известно, как россиянина Ольшанского могли заманить в Болгарию
Россиянина Олега Ольшанского могли заманить в Болгарию под предлогом фиктивного собеседования ради последующей экстрадиции в США, выяснило РИА Новости, изучив... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T03:48+0300
2026-05-15T03:48+0300
россия
экономика
общество
болгария
восточная европа
донбасс
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869944663.jpg?1778806125
ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. Россиянина Олега Ольшанского могли заманить в Болгарию под предлогом фиктивного собеседования ради последующей экстрадиции в США, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы. Окружной суд штата Флорида в среду перенес слушания по делу россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина с июня на сентябрь. Суд присяжных назначен на 1 сентября 2026 года. "Ольшанский - гражданин России, которого в декабре 2025 года заманили в Болгарию под предлогом собеседования при приеме на работу, организованного через рекрутера", - говорится в ходатайстве стороны защиты, изученном РИА Новости. В документе утверждается, что Ольшанский является инженером-экономистом и до своего задержания работал консультантом на проекте по перезапуску металлургических заводов в Восточной Европе, в том числе в Донбассе. Ольшанский и Ивин обвиняются в сговоре с целью нарушения американских санкций против РФ, а также в отмывании денег. Как подсчитало РИА Новости, Ивину и Ольшанскому может грозить до 40 лет тюрьмы и крупные штрафы. Россияне были арестованы в Болгарии в декабре 2025 года и выданы американской стороне 26 марта. МИД России тогда заявил РИА Новости, что задержание россиян в Болгарии для передачи США закрепляет за Софией реноме безропотной марионетки Вашингтона.
болгария
восточная европа
донбасс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , болгария, восточная европа, донбасс, мид рф, мид
РОССИЯ, Экономика, Общество , БОЛГАРИЯ, ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА, ДОНБАСС, МИД РФ, МИД
03:48 15.05.2026
 
Стало известно, как россиянина Ольшанского могли заманить в Болгарию

Суд в США перенес слушания по делу россиянина Ольшанского на сентябрь

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. Россиянина Олега Ольшанского могли заманить в Болгарию под предлогом фиктивного собеседования ради последующей экстрадиции в США, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы.
Окружной суд штата Флорида в среду перенес слушания по делу россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина с июня на сентябрь. Суд присяжных назначен на 1 сентября 2026 года.
"Ольшанский - гражданин России, которого в декабре 2025 года заманили в Болгарию под предлогом собеседования при приеме на работу, организованного через рекрутера", - говорится в ходатайстве стороны защиты, изученном РИА Новости.
В документе утверждается, что Ольшанский является инженером-экономистом и до своего задержания работал консультантом на проекте по перезапуску металлургических заводов в Восточной Европе, в том числе в Донбассе.
Ольшанский и Ивин обвиняются в сговоре с целью нарушения американских санкций против РФ, а также в отмывании денег. Как подсчитало РИА Новости, Ивину и Ольшанскому может грозить до 40 лет тюрьмы и крупные штрафы. Россияне были арестованы в Болгарии в декабре 2025 года и выданы американской стороне 26 марта.
МИД России тогда заявил РИА Новости, что задержание россиян в Болгарии для передачи США закрепляет за Софией реноме безропотной марионетки Вашингтона.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоБОЛГАРИЯВОСТОЧНАЯ ЕВРОПАДОНБАССМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала