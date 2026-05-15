Россия предложила создать новую инвестиционную платформу для БРИКС

Россия предлагает создать новую инвестиционную платформу для стран БРИКС в качестве перспективного инструмента, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. | 15.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Россия предлагает создать новую инвестиционную платформу для стран БРИКС в качестве перспективного инструмента, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "В качестве перспективного инструмента Россия предлагает создать новую инвестиционную платформу, которая позволила бы аккумулировать значительные средства, в том числе за счет использования цифровых активов, для реализации проектов развития на пространстве нашего объединения", - сказал Лавров на заседании совета министров иностранных дел стран БРИКС.

