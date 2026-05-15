Любителей пассивного дохода по депозиту предупредили о главном риске - 15.05.2026, ПРАЙМ
Любителей пассивного дохода по депозиту предупредили о главном риске
Рост интереса к жизни "на проценты" выглядит логичным на фоне высоких ставок, однако сама модель пассивного дохода через депозиты имеет фундаментальные...
03:03 15.05.2026
 
Любителей пассивного дохода по депозиту предупредили о главном риске

Кузьмин: пассивный доход по депозиту ведет не к богатству, а к обеднению

МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Рост интереса к жизни "на проценты" выглядит логичным на фоне высоких ставок, однако сама модель пассивного дохода через депозиты имеет фундаментальные ограничения. О том, почему полностью полагаться на вклад как на источник средств для жизни опасно, агентству “Прайм” рассказал председатель правления АО "Национальный Банк Сбережений" Алексей Борисович Кузьмин.
По словам эксперта, ключевая проблема — инфляция. Если весь процентный доход тратится, а тело вклада не увеличивается, его реальная покупательная способность со временем снижается. Поэтому без частичного реинвестирования такая стратегия фактически ведёт к постепенному обеднению, а не к устойчивому финансовому комфорту. Дополнительный риск связан с ограничениями системы страхования вкладов. При крупных суммах инвестору приходится распределять средства по разным банкам, что усложняет управление капиталом и повышает операционные риски.
"В итоге "жизнь на проценты" превращается не в простую модель пассивного дохода, а в достаточно сложную финансовую стратегию. В текущих условиях депозиты остаются скорее инструментом сохранения капитала, а не полноценным источником жизни без работы. Для устойчивого дохода требуется диверсификация — сочетание вкладов с другими инструментами, которые способны хотя бы частично опережать инфляцию", — пояснил Кузьмин.
Эксперт подчеркивает, что сам тренд на отказ от активного заработка в пользу депозитов во многом переоценен. Без грамотного управления капиталом и учета макроэкономических факторов такая стратегия не обеспечивает долгосрочной финансовой стабильности. Тем, кто всерьез рассматривает пассивный доход как основной, следует комбинировать депозиты с другими активами — например, облигациями, недвижимостью или инструментами фондового рынка, а также закладывать в бюджет обязательное реинвестирование части процентного дохода для защиты капитала от инфляции.
 
