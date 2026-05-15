Доллар укрепляется благодаря росту доходности казначейских облигаций США - 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T09:42+0300

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет в пятницу утром по отношению к другим мировым валютам, таким как евро, иена и фунт стерлингов, поскольку инвесторы обращают внимание на рост доходности казначейских облигаций США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.57 мск курс евро к доллару опускается до 1,1634 доллара с 1,1669 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене поднимается до 158,60 иены с уровня прошлого закрытия в 158,32 иены за доллар, а курс фунта стерлингов снижается до 1,3344 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,3409 доллара за фунт. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) подскакивает на 0,31% - до 99,19 пункта. "Курс доллара вырос, поскольку доходность казначейских облигаций США приблизилась к 11-месячному максимуму из-за растущих ожиданий повышения учетной ставки ФРС в этом году", - приводит агентство Рейтер мнение главного экономиста CCB International Клиффа Чжао (Cliff Zhao). Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) поднимается до 4,53% с 4,46% по итогам предыдущего закрытия. Тем самым доллар приобретает дополнительный спрос, поскольку позволяет получить дополнительную безрисковую доходность в этих облигациях. Инвесторы сейчас оценивают вероятность повышения ставки рефинансирования в США в декабре примерно в 40% по сравнению с 22,5% неделей ранее, следует из данных CME Group.

