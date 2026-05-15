В Госдуме предложили расширить применение расчетного метода начисления НДС

2026-05-15T12:25+0300

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили расширить применение расчетного метода начисления НДС по длящимся договорам, предусмотрев такую возможность для всех поставщиков, независимо от права на получение вычета у покупателей, говорится в заключении комитета Госдумы по бюджету и налогам. Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект, призванный устранить существующий пробел в вопросах начисления НДС по длящимся договорам. Проблема возникает, когда договор на поставку товаров и услуг действует в течение длительного времени, и в этот период изменяется налоговое законодательство и у продавец уже после заключения договора возникает обязанность платить НДС. В этом случае он может добавить НДС к цене, зафиксированной в договоре. То есть налоговая нагрузка перекладывается на покупателя, у которого при этом может не быть возможности получить вычет по этому налогу. Согласно предложенным правительством и одобренным Госдумой в первом чтении поправкам, сумма налога в случаях, если этот вопрос не урегулирован в договоре и у покупателя нет права на вычет, должна исчисляться расчетным методом - исходя из цены в договоре, а не прибавляться к ней. Однако в заключении профильного комитета Госдумы депутаты предложили расширить применение этой нормы, предусмотрев расчетный метод исчисления НДС также на те случаи, когда покупатель имеет право на вычет. "Данное предложение обусловлено тем, что порядок исчисления налогоплательщиком НДС при совершении операций по реализации одних и тех же товаров (работ, услуг) не может зависеть от того, имеет ли покупатель право на применение вычетов по НДС по таким товарам (работам, услугам)", - поясняется в документе. Кроме того, комитет указывает, что "налогоплательщик не может и не обязан однозначно знать о наличии либо об отсутствии такого права у покупателя товаров (работ, услуг), а указанное право покупателя может возникать либо утрачиваться, в частности, в связи с особенностями порядка налогообложения НДС, предусмотренного для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения".

