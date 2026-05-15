https://1prime.ru/20260515/ekspert-869945057.html

Эксперт назвала лучшие способы защититься от мошенников

Эксперт назвала лучшие способы защититься от мошенников - 15.05.2026, ПРАЙМ

Эксперт назвала лучшие способы защититься от мошенников

Лучшие способы защититься от мошенников - это поддерживать аккаунты в актуальном состоянии, не передавать персональные данные и коды смс третьим лицам, а также... | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T04:28+0300

2026-05-15T04:28+0300

2026-05-15T04:28+0300

технологии

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869945057.jpg?1778808483

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Лучшие способы защититься от мошенников - это поддерживать аккаунты в актуальном состоянии, не передавать персональные данные и коды смс третьим лицам, а также использовать современные методы входа, например, беспарольную авторизацию, рассказала РИА Новости руководитель "Яндекс ID" Ася Статьева. "Даже сложный и длинный пароль не является на 100% безопасным способом авторизации. Лучшие способы защититься от фрода и мошенников - поддерживать аккаунты в актуальном состоянии, не передавать персональные данные и коды из смс третьим лицам и использовать современные методы входа - например, беспарольную авторизацию", - сообщила она. Эксперт отметила, что для повышения удобства пользователи могут настроить беспарольную авторизацию. Это безопасный способ входа в аккаунт, который не требует от пользователя генерации и запоминания сложных паролей. Беспарольный вход может работать через цифровой ключ на устройстве, который подтверждается отпечатком пальца или распознаванием лица, то есть по биометрии. Кроме того, она добавила, что в основе скана лица или отпечатка пальца - технология WebAuthn. Она создает уникальный цифровой ключ, который хранится исключительно на устройстве и не передается внешним сервисам. Такой ключ невозможно перехватить в сети, скопировать или использовать на поддельном сайте. Также помимо способов защиты, которые настраивают сами пользователи, у многих компаний есть собственные антифрод-системы. Они самостоятельно запрашивают еще один фактор подтверждения входа при подозрительной активности - чаще всего это код из смс.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество