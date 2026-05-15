Эксперт назвала лучшие способы защититься от мошенников - 15.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвала лучшие способы защититься от мошенников
2026-05-15T04:28+0300
04:28 15.05.2026
 
Эксперт назвала лучшие способы защититься от мошенников

Эксперт Статьева посоветовала поддерживать аккаунты в актуальном состоянии

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Лучшие способы защититься от мошенников - это поддерживать аккаунты в актуальном состоянии, не передавать персональные данные и коды смс третьим лицам, а также использовать современные методы входа, например, беспарольную авторизацию, рассказала РИА Новости руководитель "Яндекс ID" Ася Статьева.
"Даже сложный и длинный пароль не является на 100% безопасным способом авторизации. Лучшие способы защититься от фрода и мошенников - поддерживать аккаунты в актуальном состоянии, не передавать персональные данные и коды из смс третьим лицам и использовать современные методы входа - например, беспарольную авторизацию", - сообщила она.
Эксперт отметила, что для повышения удобства пользователи могут настроить беспарольную авторизацию. Это безопасный способ входа в аккаунт, который не требует от пользователя генерации и запоминания сложных паролей. Беспарольный вход может работать через цифровой ключ на устройстве, который подтверждается отпечатком пальца или распознаванием лица, то есть по биометрии.
Кроме того, она добавила, что в основе скана лица или отпечатка пальца - технология WebAuthn. Она создает уникальный цифровой ключ, который хранится исключительно на устройстве и не передается внешним сервисам. Такой ключ невозможно перехватить в сети, скопировать или использовать на поддельном сайте.
Также помимо способов защиты, которые настраивают сами пользователи, у многих компаний есть собственные антифрод-системы. Они самостоятельно запрашивают еще один фактор подтверждения входа при подозрительной активности - чаще всего это код из смс.
 
