https://1prime.ru/20260515/ekspert-869945057.html
Эксперт назвала лучшие способы защититься от мошенников
Эксперт назвала лучшие способы защититься от мошенников - 15.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвала лучшие способы защититься от мошенников
Лучшие способы защититься от мошенников - это поддерживать аккаунты в актуальном состоянии, не передавать персональные данные и коды смс третьим лицам, а также... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T04:28+0300
2026-05-15T04:28+0300
2026-05-15T04:28+0300
технологии
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869945057.jpg?1778808483
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Лучшие способы защититься от мошенников - это поддерживать аккаунты в актуальном состоянии, не передавать персональные данные и коды смс третьим лицам, а также использовать современные методы входа, например, беспарольную авторизацию, рассказала РИА Новости руководитель "Яндекс ID" Ася Статьева.
"Даже сложный и длинный пароль не является на 100% безопасным способом авторизации. Лучшие способы защититься от фрода и мошенников - поддерживать аккаунты в актуальном состоянии, не передавать персональные данные и коды из смс третьим лицам и использовать современные методы входа - например, беспарольную авторизацию", - сообщила она.
Эксперт отметила, что для повышения удобства пользователи могут настроить беспарольную авторизацию. Это безопасный способ входа в аккаунт, который не требует от пользователя генерации и запоминания сложных паролей. Беспарольный вход может работать через цифровой ключ на устройстве, который подтверждается отпечатком пальца или распознаванием лица, то есть по биометрии.
Кроме того, она добавила, что в основе скана лица или отпечатка пальца - технология WebAuthn. Она создает уникальный цифровой ключ, который хранится исключительно на устройстве и не передается внешним сервисам. Такой ключ невозможно перехватить в сети, скопировать или использовать на поддельном сайте.
Также помимо способов защиты, которые настраивают сами пользователи, у многих компаний есть собственные антифрод-системы. Они самостоятельно запрашивают еще один фактор подтверждения входа при подозрительной активности - чаще всего это код из смс.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество
Эксперт назвала лучшие способы защититься от мошенников
Эксперт Статьева посоветовала поддерживать аккаунты в актуальном состоянии
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Лучшие способы защититься от мошенников - это поддерживать аккаунты в актуальном состоянии, не передавать персональные данные и коды смс третьим лицам, а также использовать современные методы входа, например, беспарольную авторизацию, рассказала РИА Новости руководитель "Яндекс ID" Ася Статьева.
"Даже сложный и длинный пароль не является на 100% безопасным способом авторизации. Лучшие способы защититься от фрода и мошенников - поддерживать аккаунты в актуальном состоянии, не передавать персональные данные и коды из смс третьим лицам и использовать современные методы входа - например, беспарольную авторизацию", - сообщила она.
Эксперт отметила, что для повышения удобства пользователи могут настроить беспарольную авторизацию. Это безопасный способ входа в аккаунт, который не требует от пользователя генерации и запоминания сложных паролей. Беспарольный вход может работать через цифровой ключ на устройстве, который подтверждается отпечатком пальца или распознаванием лица, то есть по биометрии.
Кроме того, она добавила, что в основе скана лица или отпечатка пальца - технология WebAuthn. Она создает уникальный цифровой ключ, который хранится исключительно на устройстве и не передается внешним сервисам. Такой ключ невозможно перехватить в сети, скопировать или использовать на поддельном сайте.
Также помимо способов защиты, которые настраивают сами пользователи, у многих компаний есть собственные антифрод-системы. Они самостоятельно запрашивают еще один фактор подтверждения входа при подозрительной активности - чаще всего это код из смс.