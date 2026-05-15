Эксперт рассказал, как будут расти цены на серебро
06:16 15.05.2026
 
Эксперт Смирнов: мировые цены на серебро будут поддерживаться дефицитом и ростом спроса

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на серебро будут поддерживаться дефицитом и увеличением спроса на этот металл, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
"Серебро уже восстановило все весенние потери и тестирует сопротивление около круглых 90 долларов, выступающих преградой на пути к психологическим 100 долларам. Поддерживать котировки металла будут следующие факторы: структурный дефицит... Применение в "зеленых" технологиях, а также индустрии ИИ... Инвестиционный спрос... Спрос со стороны государств", - сказал он.
Ожидается, что 2026 год станет шестым годом подряд, в котором будет зарегистрирован рыночный дефицит серебра.
На этом фоне сохраняется высокий промышленный спрос на металл. Кроме того, участники рынка ищут альтернативы перегретому золоту, имеющие инвестиционную ценность, добавил Смирнов.
В то же время за последние несколько месяцев импорт серебра сильно вырос со стороны Китая и Индии, указал он. В частности, в Индии вводился временный запрет на покупку металла, чтобы поддержать падающий курс рупии. Сейчас, для тех же целей, были повышены импортные пошлины до 15% с 6% на золото и серебро.
Эксперт полагает, что препятствовать росту цен на металл будут два ключевых фактора.
"Во-первых, рыночный механизм будет ограничивать спрос на металл при продолжении роста цен. Во-вторых, иранский конфликт усиливает проинфляционные риски за счет роста цен на энергоносители. Для ФРС (и других центробанков) это повод замедлить снижение ставок в экономике, чтобы вернуть темпы инфляции к целевым уровням", - подчеркнул он.
Ранее на этой неделе биржевая цена на серебро превысила отметку в 90 долларов за тройскую унцию впервые с 10 марта.
 
