Эксперт рассказал, как будут расти цены на серебро

2026-05-15T06:16+0300

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на серебро будут поддерживаться дефицитом и увеличением спроса на этот металл, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. "Серебро уже восстановило все весенние потери и тестирует сопротивление около круглых 90 долларов, выступающих преградой на пути к психологическим 100 долларам. Поддерживать котировки металла будут следующие факторы: структурный дефицит... Применение в "зеленых" технологиях, а также индустрии ИИ... Инвестиционный спрос... Спрос со стороны государств", - сказал он. Ожидается, что 2026 год станет шестым годом подряд, в котором будет зарегистрирован рыночный дефицит серебра. На этом фоне сохраняется высокий промышленный спрос на металл. Кроме того, участники рынка ищут альтернативы перегретому золоту, имеющие инвестиционную ценность, добавил Смирнов. В то же время за последние несколько месяцев импорт серебра сильно вырос со стороны Китая и Индии, указал он. В частности, в Индии вводился временный запрет на покупку металла, чтобы поддержать падающий курс рупии. Сейчас, для тех же целей, были повышены импортные пошлины до 15% с 6% на золото и серебро. Эксперт полагает, что препятствовать росту цен на металл будут два ключевых фактора. "Во-первых, рыночный механизм будет ограничивать спрос на металл при продолжении роста цен. Во-вторых, иранский конфликт усиливает проинфляционные риски за счет роста цен на энергоносители. Для ФРС (и других центробанков) это повод замедлить снижение ставок в экономике, чтобы вернуть темпы инфляции к целевым уровням", - подчеркнул он. Ранее на этой неделе биржевая цена на серебро превысила отметку в 90 долларов за тройскую унцию впервые с 10 марта.

