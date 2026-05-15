Эксперты рассказали о росте спроса на товары для дачи

Спрос на товары для дачи в первой половине мая вырос в 17 раз по сравнению с аналогичным периодом в марте 2026 года, по объему продаж лидируют позиции для... | 15.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Спрос на товары для дачи в первой половине мая вырос в 17 раз по сравнению с аналогичным периодом в марте 2026 года, по объему продаж лидируют позиции для готовки, выяснили для РИА Новости аналитики платежного сервиса "Апельсин". "В первой половине мая спрос на товары для дачи вырос в 16,9 раз по сравнению с мартом 2026 года. При этом лидируют в этой категории позиции для готовки: 6% всех транзакций пришлось на пластиковые контейнеры для еды, 6% - на одноразовые лотки из фольги, 5% - на подставки под чашки, 5% - на силиконовые разделочные доски и 5% - на бамбуковые шпажки", - говорится в сообщении. При этом средний чек по категории товаров для дачи вырос на 6% и составил 267 рублей. Товары для садоводства, напротив, были популярнее в марте - к началу мая количество операций по категории сократилось на 18%. Это объясняется тем, что именно март считается наиболее подходящим периодом для посадок большинства овощей, зелени и цветов. Самой ходовой позицией в этой категории оказался грунт - на него пришлось 37% транзакций.

