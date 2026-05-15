Эксперты рассказали о росте спроса на товары для дачи - 15.05.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о росте спроса на товары для дачи
Спрос на товары для дачи в первой половине мая вырос в 17 раз по сравнению с аналогичным периодом в марте 2026 года, по объему продаж лидируют позиции для... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T02:18+0300
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Спрос на товары для дачи в первой половине мая вырос в 17 раз по сравнению с аналогичным периодом в марте 2026 года, по объему продаж лидируют позиции для готовки, выяснили для РИА Новости аналитики платежного сервиса "Апельсин". "В первой половине мая спрос на товары для дачи вырос в 16,9 раз по сравнению с мартом 2026 года. При этом лидируют в этой категории позиции для готовки: 6% всех транзакций пришлось на пластиковые контейнеры для еды, 6% - на одноразовые лотки из фольги, 5% - на подставки под чашки, 5% - на силиконовые разделочные доски и 5% - на бамбуковые шпажки", - говорится в сообщении. При этом средний чек по категории товаров для дачи вырос на 6% и составил 267 рублей. Товары для садоводства, напротив, были популярнее в марте - к началу мая количество операций по категории сократилось на 18%. Это объясняется тем, что именно март считается наиболее подходящим периодом для посадок большинства овощей, зелени и цветов. Самой ходовой позицией в этой категории оказался грунт - на него пришлось 37% транзакций.
Эксперты рассказали о росте спроса на товары для дачи

"Апельсин": спрос на товары для дачи в первой половине мая вырос в 17 раз

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Спрос на товары для дачи в первой половине мая вырос в 17 раз по сравнению с аналогичным периодом в марте 2026 года, по объему продаж лидируют позиции для готовки, выяснили для РИА Новости аналитики платежного сервиса "Апельсин".
"В первой половине мая спрос на товары для дачи вырос в 16,9 раз по сравнению с мартом 2026 года. При этом лидируют в этой категории позиции для готовки: 6% всех транзакций пришлось на пластиковые контейнеры для еды, 6% - на одноразовые лотки из фольги, 5% - на подставки под чашки, 5% - на силиконовые разделочные доски и 5% - на бамбуковые шпажки", - говорится в сообщении.
При этом средний чек по категории товаров для дачи вырос на 6% и составил 267 рублей.
Товары для садоводства, напротив, были популярнее в марте - к началу мая количество операций по категории сократилось на 18%. Это объясняется тем, что именно март считается наиболее подходящим периодом для посадок большинства овощей, зелени и цветов. Самой ходовой позицией в этой категории оказался грунт - на него пришлось 37% транзакций.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
