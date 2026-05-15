Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: ЕС активизирует усилия по снижению экономической зависимости от КНР - 15.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260515/es-869969896.html
СМИ: ЕС активизирует усилия по снижению экономической зависимости от КНР
СМИ: ЕС активизирует усилия по снижению экономической зависимости от КНР - 15.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: ЕС активизирует усилия по снижению экономической зависимости от КНР
Евросоюз активизирует усилия по снижению экономической зависимости от КНР, пишет издание Politico со ссылкой на разработанные Брюсселем предложения. | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T22:12+0300
2026-05-15T22:12+0300
мировая экономика
китай
брюссель
франция
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Евросоюз активизирует усилия по снижению экономической зависимости от КНР, пишет издание Politico со ссылкой на разработанные Брюсселем предложения. "Чиновникам из генерального директората Европейской комиссии по торговле было поручено разработать "более решительную и эффективную политику защиты торговли" для противодействия Пекину", - говорится в публикации. По данным издания, рассматриваются такие меры, как определение дополнительных секторов для проведения "защитных расследований", в рамках которых ЕС планирует оценить, как импорт может наносить ущерб местной промышленности, а также возможность введения тарифных квот. По словам двух чиновников ЕС, работающих над данными предложениями, план сначала обсудят и доработают комиссары 29 мая. Затем лидеры ЕС, как ожидается, обсудят ограничения Китая на экспорт критически важного сырья на саммите G7 во Франции. В марте 2026 года Еврокомиссия представила проект закона об ускорении промышленного развития, направленный на увеличение спроса на технологии и продукцию с низким уровнем выбросов, произведенные в Европе. Этот закон вводит требования "сделано в ЕС" и низкого уровня выбросов углерода для государственных закупок и механизмов государственной поддержки в ключевых стратегических секторах. В министерстве коммерции КНР, в свою очередь, заявили, что проект данного закона является дискриминационным по отношению к китайским компаниям, если закон будет принят, то Китай примет ответные меры для защиты законных интересов своих предприятий.
https://1prime.ru/20260515/lavrov-869953599.html
китай
брюссель
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_5305588fd5be368bb24f2debd1aa37cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, брюссель, франция, ес
Мировая экономика, КИТАЙ, Брюссель, ФРАНЦИЯ, ЕС
22:12 15.05.2026
 
СМИ: ЕС активизирует усилия по снижению экономической зависимости от КНР

Politico: ЕС активизирует усилия по снижению экономической зависимости от Китая

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Евросоюз активизирует усилия по снижению экономической зависимости от КНР, пишет издание Politico со ссылкой на разработанные Брюсселем предложения.
"Чиновникам из генерального директората Европейской комиссии по торговле было поручено разработать "более решительную и эффективную политику защиты торговли" для противодействия Пекину", - говорится в публикации.
По данным издания, рассматриваются такие меры, как определение дополнительных секторов для проведения "защитных расследований", в рамках которых ЕС планирует оценить, как импорт может наносить ущерб местной промышленности, а также возможность введения тарифных квот.
По словам двух чиновников ЕС, работающих над данными предложениями, план сначала обсудят и доработают комиссары 29 мая. Затем лидеры ЕС, как ожидается, обсудят ограничения Китая на экспорт критически важного сырья на саммите G7 во Франции.
В марте 2026 года Еврокомиссия представила проект закона об ускорении промышленного развития, направленный на увеличение спроса на технологии и продукцию с низким уровнем выбросов, произведенные в Европе. Этот закон вводит требования "сделано в ЕС" и низкого уровня выбросов углерода для государственных закупок и механизмов государственной поддержки в ключевых стратегических секторах.
В министерстве коммерции КНР, в свою очередь, заявили, что проект данного закона является дискриминационным по отношению к китайским компаниям, если закон будет принят, то Китай примет ответные меры для защиты законных интересов своих предприятий.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
Лавров: Россия выполняет обязательства по поставкам энергоносителей в Китай
11:33
 
Мировая экономикаКИТАЙБрюссельФРАНЦИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала