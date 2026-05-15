Представители Euroclear назвали процесс по иску ЦБ несправедливым

Представители Euroclear назвали процесс по иску ЦБ несправедливым

2026-05-15T19:52+0300

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Euroclear считает, что его право на справедливое разбирательство в деле по иску Банка России было нарушено, заявили РИА Новости представители Euroclear в суде Сергей Савельев и Максим Кульков. Арбитражный суд Москвы в пятницу по иску Банка России взыскал 200 миллиардов евро (около 17,3 триллиона рублей) с бельгийского Euroclear Bank, сообщил РИА Новости один из участников заседания, прошедшего в закрытом режиме. "Право Euroclear на справедливое судебное разбирательство было явно нарушено. Учитывая закрытый характер разбирательства, против которого мы возражали, мы не можем раскрывать никаких дополнительных сведений",- говорится в комментарии Савельева и Кулькова. Комментарием ЦБ РИА Новости пока не располагает.

