https://1prime.ru/20260515/euroclear-869967839.html
Представители Euroclear назвали процесс по иску ЦБ несправедливым
Представители Euroclear назвали процесс по иску ЦБ несправедливым - 15.05.2026, ПРАЙМ
Представители Euroclear назвали процесс по иску ЦБ несправедливым
Euroclear считает, что его право на справедливое разбирательство в деле по иску Банка России было нарушено, заявили РИА Новости представители Euroclear в суде... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T19:52+0300
2026-05-15T19:52+0300
2026-05-15T19:52+0300
финансы
банки
россия
москва
сергей савельев
euroclear
банк россия
euroclear bank
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5d88fc9deb489dcf1863a190b0e7e7c1.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Euroclear считает, что его право на справедливое разбирательство в деле по иску Банка России было нарушено, заявили РИА Новости представители Euroclear в суде Сергей Савельев и Максим Кульков. Арбитражный суд Москвы в пятницу по иску Банка России взыскал 200 миллиардов евро (около 17,3 триллиона рублей) с бельгийского Euroclear Bank, сообщил РИА Новости один из участников заседания, прошедшего в закрытом режиме. "Право Euroclear на справедливое судебное разбирательство было явно нарушено. Учитывая закрытый характер разбирательства, против которого мы возражали, мы не можем раскрывать никаких дополнительных сведений",- говорится в комментарии Савельева и Кулькова. Комментарием ЦБ РИА Новости пока не располагает.
https://1prime.ru/20260515/sud-869967399.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_08c2b7865e15cefe9cf91d6431d67fe5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, москва, сергей савельев, euroclear, банк россия, euroclear bank
Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Савельев, Euroclear, банк Россия, Euroclear Bank
Представители Euroclear назвали процесс по иску ЦБ несправедливым
Представители Euroclear назвали процесс по иску Банка России несправедливым