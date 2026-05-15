Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Представители Euroclear назвали процесс по иску ЦБ несправедливым - 15.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260515/euroclear-869967839.html
Представители Euroclear назвали процесс по иску ЦБ несправедливым
Представители Euroclear назвали процесс по иску ЦБ несправедливым - 15.05.2026, ПРАЙМ
Представители Euroclear назвали процесс по иску ЦБ несправедливым
Euroclear считает, что его право на справедливое разбирательство в деле по иску Банка России было нарушено, заявили РИА Новости представители Euroclear в суде... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T19:52+0300
2026-05-15T19:52+0300
финансы
банки
россия
москва
сергей савельев
euroclear
банк россия
euroclear bank
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5d88fc9deb489dcf1863a190b0e7e7c1.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Euroclear считает, что его право на справедливое разбирательство в деле по иску Банка России было нарушено, заявили РИА Новости представители Euroclear в суде Сергей Савельев и Максим Кульков. Арбитражный суд Москвы в пятницу по иску Банка России взыскал 200 миллиардов евро (около 17,3 триллиона рублей) с бельгийского Euroclear Bank, сообщил РИА Новости один из участников заседания, прошедшего в закрытом режиме. "Право Euroclear на справедливое судебное разбирательство было явно нарушено. Учитывая закрытый характер разбирательства, против которого мы возражали, мы не можем раскрывать никаких дополнительных сведений",- говорится в комментарии Савельева и Кулькова. Комментарием ЦБ РИА Новости пока не располагает.
https://1prime.ru/20260515/sud-869967399.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_08c2b7865e15cefe9cf91d6431d67fe5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, москва, сергей савельев, euroclear, банк россия, euroclear bank
Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Савельев, Euroclear, банк Россия, Euroclear Bank
19:52 15.05.2026
 
Представители Euroclear назвали процесс по иску ЦБ несправедливым

Представители Euroclear назвали процесс по иску Банка России несправедливым

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
Молоток судьи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Euroclear считает, что его право на справедливое разбирательство в деле по иску Банка России было нарушено, заявили РИА Новости представители Euroclear в суде Сергей Савельев и Максим Кульков.
Арбитражный суд Москвы в пятницу по иску Банка России взыскал 200 миллиардов евро (около 17,3 триллиона рублей) с бельгийского Euroclear Bank, сообщил РИА Новости один из участников заседания, прошедшего в закрытом режиме.
"Право Euroclear на справедливое судебное разбирательство было явно нарушено. Учитывая закрытый характер разбирательства, против которого мы возражали, мы не можем раскрывать никаких дополнительных сведений",- говорится в комментарии Савельева и Кулькова.
Комментарием ЦБ РИА Новости пока не располагает.
Скульптура богини Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
Суд по иску Банка России взыскал 200 миллиардов евро с Euroclear Bank
19:30
 
ФинансыБанкиРОССИЯМОСКВАСергей СавельевEuroclearбанк РоссияEuroclear Bank
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала