Euroclear может оспорить решение Арбитражного суда Москвы, заявили в ЦБ
2026-05-15T20:19+0300
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Решение Арбитражного суда Москвы еще не вступило в силу, и Euroclear имеет право оспорить его, сообщили в пресс-службе Банка России. Арбитражный суд Москвы ранее в пятницу по иску Банка России взыскал 200 миллиардов евро (около 17,3 триллиона рублей по текущему курсу) с бельгийского Euroclear Bank. "Нужно иметь в виду, что итоговый текст решения не изготовлен, решение еще не вступило в силу, и Euroclear имеет право оспорить его, подав апелляционную жалобу. Говорить о том, каким образом будет исполняться решение суда, преждевременно, так как оно еще не вступило в силу", - говорится в сообщении.
