Euroclear может оспорить решение Арбитражного суда Москвы, заявили в ЦБ - 15.05.2026, ПРАЙМ
Euroclear может оспорить решение Арбитражного суда Москвы, заявили в ЦБ
Euroclear может оспорить решение Арбитражного суда Москвы, заявили в ЦБ
2026-05-15T20:19+0300
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Решение Арбитражного суда Москвы еще не вступило в силу, и Euroclear имеет право оспорить его, сообщили в пресс-службе Банка России. Арбитражный суд Москвы ранее в пятницу по иску Банка России взыскал 200 миллиардов евро (около 17,3 триллиона рублей по текущему курсу) с бельгийского Euroclear Bank. "Нужно иметь в виду, что итоговый текст решения не изготовлен, решение еще не вступило в силу, и Euroclear имеет право оспорить его, подав апелляционную жалобу. Говорить о том, каким образом будет исполняться решение суда, преждевременно, так как оно еще не вступило в силу", - говорится в сообщении.
20:19 15.05.2026
 
Euroclear может оспорить решение Арбитражного суда Москвы, заявили в ЦБ

ЦБ: Euroclear имеет право оспорить решение Арбитражного суда Москвы

Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Решение Арбитражного суда Москвы еще не вступило в силу, и Euroclear имеет право оспорить его, сообщили в пресс-службе Банка России.
Арбитражный суд Москвы ранее в пятницу по иску Банка России взыскал 200 миллиардов евро (около 17,3 триллиона рублей по текущему курсу) с бельгийского Euroclear Bank.
"Нужно иметь в виду, что итоговый текст решения не изготовлен, решение еще не вступило в силу, и Euroclear имеет право оспорить его, подав апелляционную жалобу. Говорить о том, каким образом будет исполняться решение суда, преждевременно, так как оно еще не вступило в силу", - говорится в сообщении.
Представители Euroclear назвали процесс по иску ЦБ несправедливым
ФинансыБанкиРОССИЯМОСКВАEuroclearбанк РоссияEuroclear Bank
 
 
