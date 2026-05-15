Euroclear заявил, что оспорит решение московского суда
2026-05-15T21:30+0300
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Euroclear, комментируя решение Арбитражного суда Москвы о взыскании средств, заявил, что активы ЦБ РФ до сих пор заморожены, обещал оспорить вердикт, передает агентство Рейтер. Арбитражный суд Москвы ранее в пятницу по иску Банка России взыскал 200 миллиардов евро (около 17,3 триллиона рублей по текущему курсу) с бельгийского Euroclear Bank. Как отмечает Euroclear, активы российского центробанка до сих пор заморожены, в соответствии с международными санкциями. "Будем оспаривать решение суда", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на заявление депозитария. Евросоюз 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названы прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. При этом на декабрьском саммите в Брюсселе лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредитования Украины на ближайшие два года — Бельгия, выступавшая против, перетянула на свою сторону ряд других государств, и инициатива была заблокирована. Банк России 12 декабря подал иск в Арбитражный суд Москвы к европейскому депозитарию Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы.
