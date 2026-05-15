Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Euroclear заявил, что оспорит решение московского суда - 15.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260515/euroclear-869969288.html
Euroclear заявил, что оспорит решение московского суда
Euroclear заявил, что оспорит решение московского суда - 15.05.2026, ПРАЙМ
Euroclear заявил, что оспорит решение московского суда
Euroclear, комментируя решение Арбитражного суда Москвы о взыскании средств, заявил, что активы ЦБ РФ до сих пор заморожены, обещал оспорить вердикт, передает... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T21:30+0300
2026-05-15T21:30+0300
финансы
россия
банки
москва
украина
рф
ес
банк россия
euroclear bank
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860722703_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_dd77b52a4dd7f1dd4cc70d2a92d77c92.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Euroclear, комментируя решение Арбитражного суда Москвы о взыскании средств, заявил, что активы ЦБ РФ до сих пор заморожены, обещал оспорить вердикт, передает агентство Рейтер. Арбитражный суд Москвы ранее в пятницу по иску Банка России взыскал 200 миллиардов евро (около 17,3 триллиона рублей по текущему курсу) с бельгийского Euroclear Bank. Как отмечает Euroclear, активы российского центробанка до сих пор заморожены, в соответствии с международными санкциями. "Будем оспаривать решение суда", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на заявление депозитария. Евросоюз 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названы прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. При этом на декабрьском саммите в Брюсселе лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредитования Украины на ближайшие два года — Бельгия, выступавшая против, перетянула на свою сторону ряд других государств, и инициатива была заблокирована. Банк России 12 декабря подал иск в Арбитражный суд Москвы к европейскому депозитарию Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы.
https://1prime.ru/20260515/tsb-869969110.html
москва
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860722703_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_e556a5bbfdbf75925a3321e468871bf6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, банки, москва, украина, рф, ес, банк россия, euroclear bank
Финансы, РОССИЯ, Банки, МОСКВА, УКРАИНА, РФ, ЕС, банк Россия, Euroclear Bank
21:30 15.05.2026
 
Euroclear заявил, что оспорит решение московского суда

Reuters: Euroclear пообещал оспорить решение Арбитражного суда Москвы

© РИА Новости . Андрей ВолковАрбитражный суд Москвы
Арбитражный суд Москвы - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
Арбитражный суд Москвы. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Волков
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Euroclear, комментируя решение Арбитражного суда Москвы о взыскании средств, заявил, что активы ЦБ РФ до сих пор заморожены, обещал оспорить вердикт, передает агентство Рейтер.
Арбитражный суд Москвы ранее в пятницу по иску Банка России взыскал 200 миллиардов евро (около 17,3 триллиона рублей по текущему курсу) с бельгийского Euroclear Bank.
Как отмечает Euroclear, активы российского центробанка до сих пор заморожены, в соответствии с международными санкциями.
"Будем оспаривать решение суда", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на заявление депозитария.
Евросоюз 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названы прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба.
При этом на декабрьском саммите в Брюсселе лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредитования Украины на ближайшие два года — Бельгия, выступавшая против, перетянула на свою сторону ряд других государств, и инициатива была заблокирована.
Банк России 12 декабря подал иск в Арбитражный суд Москвы к европейскому депозитарию Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы.
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
ЦБ удовлетворен решением суда о незаконности действий Euroclear
21:17
 
ФинансыРОССИЯБанкиМОСКВАУКРАИНАРФЕСбанк РоссияEuroclear Bank
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала